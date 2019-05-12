Наблюдатели зафиксировали танки вблизи Донецка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации не выполняют взятые на себя обязательства по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон. Так представители Миссии ОБСЕ обнаружили по линиям отвода 48 танков и еще 5 танков T-72, 7 самоходных гаубиц и 13 буксировочных гаубиц, а также 3 зенитно-ракетных комплекса. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook, передает УНН.
По информации Украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, формирования Российской Федерации сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения. Оккупанты продолжают систематически нарушать режим прекращения огня.
Согласно данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Минусинск.
Также представителями Миссии ОБСЕ обнаружено вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах. В частности, выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксировочных гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Кругляк.
Кроме того, 7 мая на полигоне неподалеку от населенного пункта Покровк восточнее Донецка Миссия зафиксировала не менее 5 танков T-72.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное пренебрежение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.
Как сообщал УНН, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения.