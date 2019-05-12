Наблюдатели зафиксировали танки вблизи Донецка

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации не выполняют взятые на себя обязательства по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон. Так представители Миссии ОБСЕ обнаружили по линиям отвода 48 танков и еще 5 танков T-72, 7 самоходных гаубиц и 13 буксировочных гаубиц, а также 3 зенитно-ракетных комплекса. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook, передает УНН.

По информации Украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, формирования Российской Федерации сосредоточивают десятки единиц танков, гаубиц и зенитные ракетные комплексы в местах, расположенных с нарушением линий отвода и постоянных мест хранения. Оккупанты продолжают систематически нарушать режим прекращения огня.

Согласно данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, 4 мая на основе данных воздушного наблюдения выявлено наличие 14 реактивных систем залпового огня на так называемом полигоне рядом с населенным пунктом Минусинск.

Также представителями Миссии ОБСЕ обнаружено вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения на неподконтрольных правительству районах. В частности, выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксировочных гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Кругляк.

Кроме того, 7 мая на полигоне неподалеку от населенного пункта Покровк восточнее Донецка Миссия зафиксировала не менее 5 танков T-72.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности, откровенное пренебрежение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.

Как сообщал УНН, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничения.

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