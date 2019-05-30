Боевики наращивают тяжелое вооружение на Донбассе — СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российско-оккупационные войска наращивают тяжелое вооружение, прежде всего реактивные системы залпового огня "Град" на Донецком и Луганском направлениях. Об этом сообщила Украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Украинская сторона СЦКК сообщает, что российско-оккупационные войска наращивают тяжелое вооружение, прежде всего реактивные системы залпового огня "Град" на Донецком и Луганском направлениях, не желают адекватно реагировать на выводы международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.
По данным СЦКК, оккупанты продолжают грубо нарушать определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения.
"Стоит отметить, что оккупационные войска Российской Федерации наращивают огневые и оборонительные позиции неподалеку Углегорск и Дебальцево. По данным отчетов СММ ОБСЕ, на неподконтрольных правительству Украины территориях существует вооружение, размещенное с нарушением линий отвода", - отметили в СЦКК.
Согласно предоставленным данным, 27 мая СММ ОБСЕ зафиксировала 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи населенного пункта Хрустальный юго-западнее Луганска и 4 РСЗО (БМ-21) около населенного пункта Новоамвросиевское на восток от Донецка.
Кроме того, на неподконтрольной Украине территории обнаружили вооружение, размещенное по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест хранения вооружения.
"25 мая беспилотный летательный аппарат Миссии обнаружил две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) рядом с населенным пунктом Широкое юго-восточнее Луганска", - добавили в СЦКК.
При этом, представители Миссии зафиксировали места размещения отведенного тяжелого вооружения на неподконтрольных районах Донецкой области. А именно 27 мая наблюдатели заметили, что 8 буксируемых гаубиц до сих пор не хватает, отметили в Центре.
Кроме того, согласно данным СЦКК, признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности в неподконтрольных районах.
А именно 22 мая БПЛА Миссии малого радиуса действия впервые обнаружил 2 траншеи общей протяженностью 50 метров недалеко от населенного пункта Углегорск, что на северо-восток от Донецка, где оккупационные войска РФ наращивают огневые и оборонительные позиции.
Также 25 мая БПЛА ОБСЕ среднего радиуса действия зафиксировал 1 боевую машину пехоты (вероятно БМП-1) возле населенного пункта Сосновское северо-восточнее Мариуполя.
На следующий день, 26 мая, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 13 бронетранспортеров в Ленинском районе Донецка и 2 боевых бронированных машин вблизи населенного пункта Бойкивске к юго-востоку от Донецка. Также беспилотник впервые зафиксировал пять траншей длиной по 25 метров в поле примерно в 2 км к юго-западу от населенного пункта Дебальцево, вырытых вблизи уже существующих траншей.
Напомним, на Донбассе представители Миссии ОБСЕ обнаружили по линиям отвода 48 танков и еще 5 танков T-72, 7 самоходных гаубиц и 13 буксировочных гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы.