КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський розповів, скільки заробляє він та його заступники, і заявив, що вважає, що фахівцям на держслужбі мають пропонувати кращі умови праці, ніж у приватних компаніях, тож відповідним має бути і рівень зарплат. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.