Бородянський розповів, скільки заробляє він та його заступники
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський розповів, скільки заробляє він та його заступники, і заявив, що вважає, що фахівцям на держслужбі мають пропонувати кращі умови праці, ніж у приватних компаніях, тож відповідним має бути і рівень зарплат. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Якщо ми, як суспільство, хочемо залучати найкращих фахівців ринку, то державна служба має їм пропонувати винагороду не нижче середньої медіани ринку, а якщо ми дійсно хочемо найкращих, то вище того, що в середньому може запропонувати ринок", - заявив Бородянський, коментуючи рівень міністерських зарплат, та чи не зависокі вони.
Як заявив міністр, нині на державній службі працює понад 200 тисяч людей, і завдання держави за 3-4 роки перейти до зрозумілого і справедливого ринку оплати праці всім держслужбовцям.
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"Тепер про те, яку винагороду отримують держслужбовці в МКМС. Адже найпопулярнішим запитом від ЗМІ до прес-служби міністерства є запит щодо зарплати міністра та його заступників. Відповідаю. На посаді міністра за 2019 рік я отримав 151 378 грн. З них у вересні: 7360 гривень, у жовтні - 40250, у листопаді - 12880 гривень у грудні - 90888 гривень. Тобто, середня зарплата за місяць складала 37 844 тисячі гривень. Без урахування податків", - написав Бородянський.
Він також розповів, які зарплати отримують його заступники.
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- Анатолій Максимчук отримав у жовтні - 9 880, у листопаді - 116 546, у грудні - 199 656. За весь період - 326 082 гривень. Тобто, середня зарплата за місяць - 108 694.
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- Ірина Подоляк отримала в жовтні 9 220 гривень, у листопаді - 114936, у грудні - 193586. За весь період – 317 743, тобто середня зарплата за місяць - 105 914 гривень.
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- Володимир Шумілін отримав у жовтні 9 220 гривень, у листопаді - 114936, у грудні - 164643. За весь період 288 799 гривень, тобто, у середньому за місяць 96 266 гривень.
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- Олексій Сівірін отримав в жовтні 6 659 гривень, в листопаді - 114936 гривень, в грудні 173088 гривень. За весь період 294 683, тобто, у середньому за місяць 98 227 гривень.
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З його слів, Світлана Фоменко була призначена заступником міністра 2 січня 2020 року, до цього періоду вона займала посаду першого заступника Міністерства культури, що було ліквідовано.
Додамо, міністри будуть звітувати у Раді щодо своїх премій.
Раніше УНН писав, що у Мінкульті, у 2020 році, планують реалізувати три великі проекти.