Бородянський розповів, скільки заробляє він та його заступники

ukru
04:30 • 23052 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 103211 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158136 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 255710 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 257068 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253446 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235005 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203752 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186003 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146214 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.8 м/с
60 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 34426 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 32924 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 52874 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 43086 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 45043 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 255710 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 257068 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253446 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235004 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 203751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84176 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 32900 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141450 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154792 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114092 перегляди
Актуальне
Бородянський розповів, скільки заробляє він та його заступники

Бородянський розповів, скільки заробляє він та його заступники

Київ • УНН

 • 14533 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський розповів, скільки заробляє він та його заступники, і заявив, що вважає, що фахівцям на держслужбі мають пропонувати кращі умови праці, ніж у приватних компаніях, тож відповідним має бути і рівень зарплат. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Якщо ми, як суспільство, хочемо залучати найкращих фахівців ринку, то державна служба має їм пропонувати винагороду не нижче середньої медіани ринку, а якщо ми дійсно хочемо найкращих, то вище того, що в середньому може запропонувати ринок", - заявив Бородянський, коментуючи рівень міністерських зарплат, та чи не зависокі вони.

Як заявив міністр, нині на державній службі працює понад 200 тисяч людей, і завдання держави за 3-4 роки перейти до зрозумілого і справедливого ринку оплати праці всім держслужбовцям.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Слуги народу" просять викликати на "килим" представників Кабміну і ДП через зарплати

"Тепер про те, яку винагороду отримують держслужбовці в МКМС. Адже найпопулярнішим запитом від ЗМІ до прес-служби міністерства є запит щодо зарплати міністра та його заступників. Відповідаю. На посаді міністра за 2019 рік я отримав 151 378 грн. З них у вересні: 7360 гривень, у жовтні - 40250, у листопаді - 12880 гривень у грудні - 90888 гривень. Тобто, середня зарплата за місяць складала 37 844 тисячі гривень. Без урахування податків", - написав Бородянський.

Він також розповів, які зарплати отримують його заступники.

  • Анатолій Максимчук отримав у жовтні - 9 880, у листопаді - 116 546, у грудні - 199 656. За весь період - 326 082 гривень. Тобто, середня зарплата за місяць - 108 694.
  • Ірина Подоляк отримала в жовтні 9 220 гривень, у листопаді - 114936, у грудні - 193586. За весь період – 317 743, тобто середня зарплата за місяць - 105 914 гривень.
  • Володимир Шумілін отримав у жовтні 9 220 гривень, у листопаді - 114936, у грудні - 164643. За весь період 288 799 гривень, тобто, у середньому за місяць 96 266 гривень.
  • Олексій Сівірін отримав в жовтні 6 659 гривень, в листопаді - 114936 гривень, в грудні 173088 гривень. За весь період 294 683, тобто, у середньому за місяць 98 227 гривень.

З його слів, Світлана Фоменко була призначена заступником міністра 2 січня 2020 року, до цього періоду вона займала посаду першого заступника Міністерства культури, що було ліквідовано.

Додамо, міністри будуть звітувати у Раді щодо своїх премій.

Раніше УНН писав, що у Мінкульті, у 2020 році, планують реалізувати три великі проекти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74