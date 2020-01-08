В Мінкульті розповіли про три спортивні проекти, які планують втілити в 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Міністерстві культури розповіли, що у 2020 році вони планують реалізувати три великі проекти. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра культури, молоді і спорту України Володимир Шумілін, передає УНН.
"У 2020 році ми маємо реалізувати три великі проекти! По-перше, 2020-й рік – олімпійський. Саме тому забезпечення підготовки національних олімпійської та паралімпійської збірних команд до виступу в Токіо є першочерговим завданням Міністерства культури, молоді та спорту", - написав Володимир Шумілін.
Він зазначив, що роботу в цьому проекті будуть вести в трьох напрямках – спортивному (спільно з федераціями), організаційному (разом із НОК, КМУ, ВРУ) та фінансовому (КМУ і Мінфін).
"По-друге, експеримент щодо передачі функцій управління видами спорту від держави федераціям. Не зважаючи на критику та певні недоліки, це – безальтернативний шлях реорганізації спорту як галузі… Основна мета експерименту – не тільки отримати вміння працювати з бюджетними грошима, а й необхідність, що давно назрівала, забрати у держави не властиві її функції саме через створення самодостатніх та фінансово стійких громадських спортивних організацій", - додав Володимир Шумілін.
Третім проектом він назвав реформування системи спорту, оскільки попри всю важливість статусу Олімпійських Ігор і чемпіонатів світу, всі вони є циклічними продуктами світової системи спорту. Крім того, в них беруть участь не лише спортсмени та тренери.
"Олімпійські Ігри – це конкуренція організаційних та мотиваційних систем функціонування спорту цілих держав. І, коли вже ми хочемо впливати на рейтинги світової спортивної конкуренції, нам необхідно вдосконалюватися не лише в тренувальних процесах. Настав час проаналізувати роботу всієї системи спорту країни: від шкільних активностей, уроків фізкультури і спортивних секцій, кваліфікації та мотивації тренерів, географії, якості організації та популярності національних змагань, до зведеного відсотка і джерел фінансування всього спорту", - написав Володимир Шумілін.
Він зазначив, що на спорт 21 століття потрібно дивитись не як на виключно соціальну сферу, а як на частину економіки країни.
Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський розказав про плани міністерства.