Усі державні цирки протягом року відмовляться від тварин у виставах - міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Усі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у своїх виставах. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у Facebook, підбиваючи підсумки року, передає УНН.
"Цирк без тварин. Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин в цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин в циркових виставах. Наразі ми працюємо над робочими рішеннями шляхів реабілітації цих тварин. Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам", - вказав міністр.
Також серед здобутків очолюваного ним міністерства Бородянський перечислив:
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- Початок масштабної кампанії мобільності молоді. Йдеться про навчальні мандрівки країною. На кампанію виділено 500 млн грн з бюджету. 2020 року в програмі буде задіяна кожна п’ята школа України.
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- Розвиток туризму. Вперше на це закладено кошти - 240 млн гривень.
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- Ратифікація угоди EURIMAGES. Це дозволить залучати додаткові ресурси та виробників до національного ринку кіновиробництва.
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- Змінили порядок використання коштів підтримки кінематографії.
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- Розробили концепцію виявлення, аналізу і протидії дезінформації в інформаційному просторі України, створили механізм зменшення обсягів дезінформативного контенту, який впливає на громадян в інформаційному просторі України. Цей механізм в подальшому інтегрується у закон про дезінформацію, який на початку січня продовжать обговорювати з медіа-спільнотою.
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- Створення національної стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2032.
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- Перезавантаження мистецької освіти в Україні та створення проекту Мистецька Освіта Майбутнього.
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- Проведення форуму “Єдності” в Маріуполі.
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- Перебудова всієї роботи міністерства: проведення глобального функціонального аудиту трьох міністерств, розділення функцій формування політик, (які залишаються в міністерстві), та реалізації політик. Уже з 2020 року реалізацією і втіленням будуть займатися новостворені профільні інституції (агентства, фонди, інспекції, служби).
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Нагадаємо, у Чернівцях заборонили пересувні цирки з тваринами.