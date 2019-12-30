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Усі державні цирки протягом року відмовляться від тварин у виставах - міністр

Київ • УНН

 • 19494 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Усі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин у своїх виставах. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський у Facebook, підбиваючи підсумки року, передає УНН.

"Цирк без тварин. Залишиться в минулому ганебне для України явище використання тварин в цирку. Всі державні цирки протягом року припинять використовувати тварин в циркових виставах. Наразі ми працюємо над робочими рішеннями шляхів реабілітації цих тварин. Всі вони без винятку будуть передані реабілітаційним центрам", - вказав міністр.

Також серед здобутків очолюваного ним міністерства Бородянський перечислив:

  • Початок масштабної кампанії мобільності молоді. Йдеться про навчальні мандрівки країною. На кампанію виділено 500 млн грн з бюджету. 2020 року в програмі буде задіяна кожна п’ята школа України. 
  • Розвиток туризму. Вперше на це закладено кошти - 240 млн гривень. 
  • Ратифікація угоди EURIMAGES. Це дозволить залучати додаткові ресурси та виробників до національного ринку кіновиробництва.
  • Змінили порядок використання коштів підтримки кінематографії. 
  • Розробили концепцію виявлення, аналізу і протидії дезінформації в інформаційному просторі України, створили механізм зменшення обсягів дезінформативного контенту, який впливає на громадян в інформаційному просторі України. Цей механізм в подальшому інтегрується у закон про дезінформацію, який на початку січня продовжать обговорювати з медіа-спільнотою.
  • Створення національної стратегії розвитку фізичної культури і спорту до 2032.
  • Перезавантаження мистецької освіти в Україні та створення проекту Мистецька Освіта Майбутнього. 
  • Проведення форуму “Єдності” в Маріуполі.
  • Перебудова всієї роботи міністерства: проведення глобального функціонального аудиту трьох міністерств, розділення функцій формування політик, (які залишаються в міністерстві), та реалізації політик. Уже з 2020 року реалізацією і втіленням будуть займатися новостворені профільні інституції (агентства, фонди, інспекції, служби).

Нагадаємо, у Чернівцях заборонили пересувні цирки з тваринами.

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