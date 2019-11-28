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У Чернівцях заборонили пересувні цирки з тваринами

У Чернівцях заборонили пересувні цирки з тваринами

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Чернівцях заборонили розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами. Таке рішення сьогодні ухвалила міська рада, повідомляє УНН.

"За" проголосували 22 депутати міськради.

Згідно з документом, міська влада припинить надавати дозволи на проведення гастролей та розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Чернівців.

Нагадаємо, раніше подібну заборону запровадили Києва та Львів.

Міністерство культури та спорту заявило, що заборона на використання тварин в цирку по всій країні може бути запроваджена 2021 року. Йдеться і про стаціонарні цирки.

Наразі 7 стаціонарних цирків працюють у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Львові.

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