Суд заборонив у столиці пересувні цирки з тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Окружний адміністративний суд визнав законним постанову Київської міської державної адміністрації про заборону у столиці гастролей пересувних цирків, які використовують у своїх виставах тварин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив рух за права тварин UAnimals, передає УНН.
"Перемога! Сьогодні суд підтвердив законність рішення КМДА про заборону шапіто з тваринами в Києві. Циркові лоббі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Київська міська адміністрація ухвалила рішення про заборону пересувних цирків-шапіто з тваринами на території Києва ще в 2017 році.