Суд запретил в столице передвижные цирки с животными

"Победа! Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательства", - говорится в сообщении.

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Напомним, Киевская городская администрация приняла решение о запрете передвижных цирков-шапито с животными на территории Киева еще в 2017 году.