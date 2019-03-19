Суд запретил в столице передвижные цирки с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Окружной административный суд признал законным постановление Киевской городской государственной администрации о запрете в столице гастролей передвижных цирков, которые используют в своих представлениях животных. Об этом на своей странице в Facebook сообщило движение за права животных UAnimals, передает УНН.
"Победа! Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательства", - говорится в сообщении.
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Напомним, Киевская городская администрация приняла решение о запрете передвижных цирков-шапито с животными на территории Киева еще в 2017 году.