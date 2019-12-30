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Все государственные цирки в течение года откажутся от животных в представлениях - министр

Все государственные цирки в течение года откажутся от животных в представлениях - министр

Киев  •  УНН

 • 19493 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в своих представлениях. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в Facebook, подводя итоги года, передает УНН.

"Цирк без животных. Останется в прошлом позорное для Украины явление использования животных в цирке. Все государственные цирки в течение года прекратят использовать животных в цирковых представлениях. Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - указал министр.

Также среди достижений возглавляемого им министерства Бородянский перечислил:

  • Начало масштабной кампании мобильности молодежи. Речь идет об учебных путешествиях по стране. На кампанию выделено 500 млн грн из бюджета. В 2020 году в программе будет задействована каждая пятая школа Украины.
  • Развитие туризма. Впервые на это заложены средства - 240 млн гривен.
  • Ратификация соглашения EURIMAGES. Это позволит привлекать дополнительные ресурсы и производителей к национальному рынку кинопроизводства.
  • Изменили порядок использования средств поддержки кинематографии.
  • Разработали концепцию выявления, анализа и противодействия дезинформации в информационном пространстве Украины, создали механизм уменьшения объемов дезинформативного контента, который влияет на граждан в информационном пространстве Украины. Этот механизм в дальнейшем интегрируется в закон о дезинформации, который в начале января продолжат обсуждать с медиа-сообществом.
  • Создание национальной стратегии развития физической культуры и спорта до 2032.
  • Перезагрузка художественного образования в Украине и создание проекта Художественное Образование Будущего.
  • Проведение форума "Единства" в Мариуполе.
  • Перестройка всей работы министерства: проведение глобального функционального аудита трех министерств, разделение функций формирования политик (которые остаются в министерстве), и реализации политик. Уже с 2020 года реализацией и воплощением будут заниматься вновь профильные институты (агентства, фонды, инспекции, службы).

Напомним, в Черновцах запретили передвижные цирки с животными.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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