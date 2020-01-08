В Минкульте рассказали о трех спортивные проекты, которые планируют воплотить в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Министерстве культуры рассказали, что в 2020 году они планируют реализовать три крупных проекта. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Шумилин, передает УНН.
"В 2020 году мы должны реализовать три крупных проекта! Во-первых, в 2020-й год - олимпийский. Именно поэтому обеспечение подготовки национальных олимпийской и паралимпийской сборных команд к выступлению в Токио является первоочередной задачей Министерства культуры, молодежи и спорта", - написал Владимир Шумилин.
Он отметил, что работа в этом проекте будут вести в трех направлениях - спортивном (совместно с федерациями), организационном (вместе с НОК, КМУ, ВРУ) и финансовом (КМУ и Минфин).
"Во-вторых, эксперимент по передаче функций управления видами спорта от государства федерациям. Несмотря на критику и определенные недостатки, это - безальтернативный путь реорганизации спорта как отрасли ... Основная цель эксперимента - не только получить умение работать с бюджетными деньгами, но и необходимость, давно назревала, забрать у государства не свойственные ее функции именно через создание самодостаточных и финансово устойчивых общественных спортивных организаций ", - добавил Владимир Шумилин.
Третьим проектом он назвал реформирование системы спорта, поскольку несмотря на всю важность статуса Олимпийских Игр и чемпионатов мира, все они являются циклическими продуктами мировой системы спорта. Кроме того, в них принимают участие не только спортсмены и тренеры.
"Олимпийские Игры - это конкуренция организационных и мотивационных систем функционирования спорта целых государств. И, когда мы хотим влиять на рейтинги мировой спортивной конкуренции, нам необходимо совершенствоваться не только в тренировочных процессах. Пришло время проанализировать работу всей системы спорта страны от школьных активностей, уроков физкультуры и спортивных секций, квалификации и мотивации тренеров, географии, качества организации и популярности национальных соревнований, в сводный процента и источников финансирования всего спорта", - написал Владимир Шумилин.
Он отметил, что на спорт 21 века нужно смотреть не как на исключительно социальную сферу, а как на часть экономики страны.
Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский рассказал о планах министерства.