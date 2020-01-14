Бородянский рассказал, сколько зарабатывает он и его замы

КИЕВ. 14 января. УНН. Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, сколько зарабатывает он и его заместители, и заявил, что считает, что специалистам на госслужбе должны предлагать лучшие условия труда, чем в частных компаниях, поэтому соответствующим должен быть и уровень зарплат. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.