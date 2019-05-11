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22 березня, 17:51 • 54293 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 104560 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 91297 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 92567 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 72285 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 98975 перегляди

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21 березня, 18:19 • 149917 перегляди

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21 березня, 16:46 • 167326 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154339 перегляди

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Болівійський форвард покинув стан "Карпат"

Болівійський форвард покинув стан "Карпат"

Київ • УНН

 • 8379 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Львівський клуб "Карпати" та болівійський нападник Родріго Варгас припинили співпрацю за взаємною згодою сторін, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу УПЛ.

До "зелено-білих" Варгас перейшов у березні 2018-го. Загалом у "зелено-білій" футболці Родріго провів 16 матчів у Прем’єр-лізі та 2 поєдинки в Кубку України, де відзначився одним голом.

Нагадаємо, що раніше ростер львів'ян покинув легіонер з Колумбії. 

Як повідомляв УНН, "Карпати" зазнали чергової поразки та ведуть боротьбу за виживання в еліті українського футболу. 

Українські Національні Новини

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