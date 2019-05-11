Болівійський форвард покинув стан "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Львівський клуб "Карпати" та болівійський нападник Родріго Варгас припинили співпрацю за взаємною згодою сторін, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу УПЛ.
До "зелено-білих" Варгас перейшов у березні 2018-го. Загалом у "зелено-білій" футболці Родріго провів 16 матчів у Прем’єр-лізі та 2 поєдинки в Кубку України, де відзначився одним голом.
Нагадаємо, що раніше ростер львів'ян покинув легіонер з Колумбії.
Як повідомляв УНН, "Карпати" зазнали чергової поразки та ведуть боротьбу за виживання в еліті українського футболу.