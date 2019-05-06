"Карпати" у меншості зазнали 14 поразки в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Львівські “Карпати” продовжили невтішну серію виступів в УПЛ домашнім матчем із київським “Арсеналом”, повідомляє кореспондент УНН.
На 10 хвилині господарі помилилися при створенні штучного офсайду і пропустили м’яч у порожні ворота від Вакуленка. Крім того до кінця тайму львів’яни отримали низку жовтих карток, а Мар’ян Швед вилучення.
Ближче до завершення баталії команди обмінялися голами. У гостей нападник Олександр Ковпак замкнув простріл Дубінчака, а камерунець Мартін Онгла забив ударом головою за “левів” — 1:2.
Зауважимо, що команди є сусідами в турнірній таблиці — 10 місце у “Карпат” з 25 очками, а “Арсенал” позаду із 24 пунктами.