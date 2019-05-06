"Карпаты" в меньшинстве получили 14 поражение в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Львовские “Карпаты” продолжили неутешительную серию выступлений в УПЛ домашним матчем с киевским “Арсеналом”, сообщает корреспондент УНН.
На 10 минуте хозяева ошиблись при создании искусственного офсайда и пропустили мяч в пустые ворота от Вакуленко. Кроме того до конца тайма львовяне получили ряд желтых карточек, а Марьян Швед удаление.
Ближе к завершению баталии команды обменялись голами. У гостей нападающий Александр Ковпак замкнул прострел Дубинчака, а камерунец Мартин Онгла забил ударом головой за “львов” — 1:2.
Заметим, что команды соседствуют в турнирной таблице — 10 место у “Карпат” с 25 очками, а “Арсенал” позади с 24 пунктами.