Боливийский форвард покинул расположение "Карпат"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 48845 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 73212 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 89553 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100294 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124063 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111891 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137956 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144688 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130159 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130214 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боливийский форвард покинул расположение "Карпат"

Боливийский форвард покинул расположение "Карпат"

Киев  •  УНН

 • 8379 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Львовский клуб "Карпаты" и боливийский нападающий Родриго Варгас прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба УПЛ.

К "зелено-белым" Варгас перешел в марте 2018-го. Всего в "зелено-белой" футболке Родриго провел 16 матчей в Премьер-лиге и 2 поединка в Кубке Украины, где отметился одним голом.

Напомним, что ранее ростер львовян покинул легионер из Колумбии.

Как сообщал УНН, "Карпаты" потерпели очередное поражение и ведут борьбу за выживание в элите украинского футбола.

Украинские Национальные Новости

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