Боливийский форвард покинул расположение "Карпат"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Львовский клуб "Карпаты" и боливийский нападающий Родриго Варгас прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба УПЛ.
К "зелено-белым" Варгас перешел в марте 2018-го. Всего в "зелено-белой" футболке Родриго провел 16 матчей в Премьер-лиге и 2 поединка в Кубке Украины, где отметился одним голом.
Напомним, что ранее ростер львовян покинул легионер из Колумбии.
Как сообщал УНН, "Карпаты" потерпели очередное поражение и ведут борьбу за выживание в элите украинского футбола.