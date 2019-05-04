"Карпати" розпрощалися з колумбійцем та здійснили ряд кадрових змін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. ФК “Карпати” та колумбієць Джонатан Бедойя припинили співпрацю за взаємною згодою сторін. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.
“Ми з Джонатаном знайшли спільну мову. Він з розумінням поставився до непростої ситуації, в якій опинився. Звісно, ми очікували значно більшого від нього, тому вирішили припинити нашу співпрацю. Попрощалися, потисли один одному руки та побажали подальших успіхів”, — розповів виконавчий директор “Карпат” Ростислав Ящишин.
Зазначено, що львівську команду колумбієць зіграв всього 1 матч у чемпіонаті УПЛ сезону 2017/2018 років. Ще 15 поєдинків півзахисник провів у молодіжній команді, за яку відзначився чотирма голами.
Додамо, львівський клуб також здійснив кадрові зміни: виконавчим директором клубу призначено 35-річного Ростислава Ящишина, який раніше очолював Інформаційний центр ФК “Карпати”, виконувати функції спортивного директора продовжить Олег Бойчишин, а Олег Смалійчук займатиметься трансферною політикою “зелено-білих”.