"Карпаты" расстались с колумбийцем и осуществили ряд кадровых изменений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. ФК “Карпаты” и колумбиец Джонатан Бедойя прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
“Мы с Джонатаном нашли общий язык. Он с пониманием отнесся к непростой ситуации, в которой оказался. Конечно, мы ожидали гораздо большего от него, поэтому решили прекратить наше сотрудничество. Попрощались, пожали друг другу руки и пожелали дальнейших успехов”, — рассказал исполнительный директор “Карпат” Ростислав Ящишин.
Отмечено, что за львовскую команду колумбиец сыграл всего 1 матч в чемпионате УПЛ сезона 2017/2018 годов. Еще 15 поединков полузащитник провел в молодежной команде, за которую отметился четырьмя голами.
Добавим, львовский клуб также осуществил кадровые изменения: исполнительным директором клуба назначен 35-летний Ростислав Ящишин, ранее возглавлявший Информационный центр ФК “Карпаты”, выполнять функции спортивного директора продолжит Олег Бойчишин, а Олег Смалийчук будет заниматься трансферной политикой “зелено-белых”.