Боїв за добу побільшало, Покровський та Олександрівський напрямки залишаються найгарячішими: карта від Генштабу

3 листопада, 00:16
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті за добу відбулося 168 зіткнень: ворог тисне на Покровському та Олександрівському напрямках2 листопада, 20:48 • 3468 перегляди
В Україні масштабна тривога: росіяни підняли в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К2 листопада, 21:40 • 13213 перегляди
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у СаратовіPhoto02:23 • 10444 перегляди
У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ - Трамп02:46 • 3954 перегляди
путін прагне торгувати зі США та заробляти гроші для росії - Трамп04:21 • 4232 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 10:54
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
Ексклюзив
1 листопада, 07:00
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 104354 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 112461 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 15534 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 36613 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo1 листопада, 08:30 • 86946 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 112461 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 61627 перегляди
Боїв за добу побільшало, Покровський та Олександрівський напрямки залишаються найгарячішими: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 608 перегляди

За минулу добу на фронті зафіксовано 162 бойових зіткнення, що на 13% більше, ніж попереднього дня. Найбільша активність ворога спостерігалася на Покровському та Олександрівському напрямках.

Боїв за добу побільшало, Покровський та Олександрівський напрямки залишаються найгарячішими: карта від Генштабу

Боїв на фронті за минулу добу побільшало на 13% - до 162 - у порівнянні з попереднім днем, найбільше - як і раніше на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Олександрівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 3 листопада в Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнень

- повідомили в Генштабі.

Вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили одну атаку росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районі населеного пункту Охотниче й у бік Успенівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За добу війни в Україні рф втратила 940 військових та 563 одиниці техніки - Генштаб03.11.25, 07:42 • 1330 переглядiв

Юлія Шрамко

