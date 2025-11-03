Боев за сутки стало больше, Покровское и Александровское направления остаются самыми горячими: карта от Генштаба

Число боев на фронте за минувшие сутки увеличилось на 13% - до 162 - по сравнению с предыдущим днем, больше всего - как и раньше на Покровском направлении, также враг был активнее на Александровском направлении, сообщили в утренней сводке 3 ноября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4913 обстрелов, в том числе 45 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5481 дрон-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Отрадное, и в сторону Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодези, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Красный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоекономическое, Покровск, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное и Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Новоселовка, Вороне, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районе населенного пункта Охотничье и в сторону Успеновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

