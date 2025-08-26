Боялись "моменту Зеленського": чого уникав президент Південної Кореї під час зустрічі з Трампом - Politico
Президент Південної Кореї і його оточення боялись повторення скандалу між Зеленським і Трампом під час візиту в США
В оточенні президента Південної Кореї Лі Чже Мена боялись, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом може статися скандал, подібний до першої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Цей інцидент назвали "моментом Зеленського", повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Зустріч президентів США і Південної Кореї відбулась 25 серпня. Перед зустріччю Трамп написав у соцмережі Truth Social пост, в якому поставив під сумнів демократію в Південній Кореї.
У публікації порівняли ситуацію зі скандалом в Овальному кабінеті Білого дому наприкінці лютого 2025 року. Тоді український президент Володимир Зеленський і делегація України залишили Білий дім після розмови з Дональдом Трампом і віце-президентом США Джей Ді Венсом на півдищених тонах.
Водночас президент Південної Кореї Лі Чже Мен, який вступив на посаду 4 червня 2025 року був впевнений, що зможе уникнути подібної ситуації. Він сам заявив, що "вийшов сухим з води", бо прочитав книгу Дональда Трампа "Мистецтво угоди".
Також він зазначив, що розмова з Трампом виявилася "кращою, ніж він очікував".
