Боялись "моменту Зеленського": чого уникав президент Південної Кореї під час зустрічі з Трампом - Politico

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Президент Південної Кореї і його оточення боялись повторення скандалу між Зеленським і Трампом під час візиту в США

В оточенні президента Південної Кореї Лі Чже Мена боялись, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом може статися скандал, подібний до першої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Цей інцидент назвали "моментом Зеленського", повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Зустріч президентів США і Південної Кореї відбулась 25 серпня. Перед зустріччю Трамп написав у соцмережі Truth Social пост, в якому поставив під сумнів демократію в Південній Кореї.

У публікації порівняли ситуацію зі скандалом в Овальному кабінеті Білого дому наприкінці лютого 2025 року. Тоді український президент Володимир Зеленський і делегація України залишили Білий дім після розмови з Дональдом Трампом і віце-президентом США Джей Ді Венсом на півдищених тонах.

Водночас президент Південної Кореї Лі Чже Мен, який вступив на посаду 4 червня 2025 року був впевнений, що зможе уникнути подібної ситуації. Він сам заявив, що "вийшов сухим з води", бо прочитав книгу Дональда Трампа "Мистецтво угоди".

Також він зазначив, що розмова з Трампом виявилася "кращою, ніж він очікував".

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп висловив бажання зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином у 2025 році.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Овальний кабінет
Truth Social
Джей Ді Венс
Білий дім
Кім Чен Ин
Дональд Трамп
Південна Корея
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки