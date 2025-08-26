Боялись "момента Зеленского": чего избегал президент Южной Кореи во время встречи с Трампом - Politico
Президент Южной Кореи и его окружение боялись повторения скандала между Зеленским и Трампом во время визита в США
В окружении президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна опасались, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом может произойти скандал, подобный первой встрече Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот инцидент назвали "моментом Зеленского", сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Встреча президентов США и Южной Кореи состоялась 25 августа. Перед встречей Трамп написал в соцсети Truth Social пост, в котором поставил под сомнение демократию в Южной Корее.
В публикации сравнили ситуацию со скандалом в Овальном кабинете Белого дома в конце февраля 2025 года. Тогда украинский президент Владимир Зеленский и делегация Украины покинули Белый дом после разговора с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полуповышенных тонах.
В то же время президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, вступивший в должность 4 июня 2025 года, был уверен, что сможет избежать подобной ситуации. Он сам заявил, что "вышел сухим из воды", потому что прочитал книгу Дональда Трампа "Искусство сделки".
Также он отметил, что разговор с Трампом оказался "лучше, чем он ожидал".
