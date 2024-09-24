Bloomberg: союзники України розглядають можливість відновлення контактів з путіним перед G20
Київ • УНН
Міжнародні партнери України обговорюють можливість зв'язатися з Путіним перед самітом G20 у Бразилії. Західні високопосадовці скептично оцінили план перемоги Зеленського та намагаються знизити очікування щодо ракет дальньої дії.
Міжнародні партнери України розглядають можливість відновити контакти з президентом рф володимиром путіним напередодні саміту G20, який відбудеться у листопаді в Бразилії. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg.
Деталі
За інформацією джерел видання, союзники обговорюють можливість зв’язатися з Путіним безпосередньо перед зустріччю G20 у Бразилії, оскільки немає ознак, що Кремль планує відступати у війні з Україною.
Зазначається, що один із союзників вважає, що настав час для нового раунду переговорів з Путіним. За словами двох чиновників, встановити контакт з російським диктатором може Зеленський або хтось із партнерів.
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Окрім того, як зазначає Bloomberg, американські посадовці намагаються знизити очікування щодо схвалення запиту Києва на використання американських ракет дальньої дії для ударів по цілях всередині російської території.
Доповнення
У Bloomberg додають, що західні високопосадовці не побачили в плані перемоги України, з яким Президент України Володимир Зеленський прибув до США, прориву.
Дехто навіть називає план "списком бажань".
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Згідно з проєктом бюджету рф, витрати на оборону зростуть до 13,2 трлн рублів у 2025 році. Це становитиме 40% загальних бюджетних виплат, перевищуючи витрати на освіту, охорону здоров'я та соціальну політику.