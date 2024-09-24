Bloomberg: союзники Украины рассматривают возможность возобновления контактов с путиным перед G20
Киев • УНН
Международные партнеры Украины обсуждают возможность связаться с Путиным перед саммитом G20 в Бразилии. Западные чиновники скептически оценили план победы Зеленского и пытаются снизить ожидания относительно ракет дальнего действия.
Международные партнеры Украины рассматривают возможность возобновить контакты с президентом рф владимиром путиным накануне саммита G20, который состоится в ноябре в Бразилии. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.
Детали
По информации источников издания, союзники обсуждают возможность связаться с Путиным непосредственно перед встречей G20 в Бразилии, поскольку нет признаков, что Кремль планирует отступать в войне с Украиной.
Отмечается, что один из союзников считает, что настало время для нового раунда переговоров с Путиным. По словам двух чиновников, установить контакт с российским диктатором может Зеленский или кто-то из партнеров.
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Кроме того, как отмечает Bloomberg, американские чиновники пытаются снизить ожидания относительно одобрения запроса Киева на использование американских ракет дальнего действия для ударов по целям внутри российской территории.
Дополнение
В Bloomberg добавляют, что западные чиновники не увидели в плане победы Украины, с которым Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, прорыва.
Некоторые даже называют план «списком желаний».
Напомним,
Согласно проекту бюджета рф, расходы на оборону вырастут до 13,2 трлн рублей в 2025 году. Это составит 40% общих бюджетных выплат, превышая расходы на образование, здравоохранение и социальную политику.