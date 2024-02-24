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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10227 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Блокада польського кордону: українським водіям, які застрягли в чергах, передали продуктові набори

Київ • УНН

 • 104796 перегляди

Українські водії, які застрягли на кордоні з Польщею через протести фермерів, отримали гарячу їжу та продукти від українського уряду за допомогою міжнародних волонтерів.

Блокада польського кордону: українським водіям, які застрягли в чергах, передали продуктові набори

Українським водіям, які застрягли на кордоні з Польщею через протести місцевих фермерів привезли гарячу їжу та продуктові набори. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН

Деталі 

Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури разом з волонтерами міжнародних організацій роздали 500 порцій гарячих обідів та продуктових наборів на заблокованих пунктах пропуску "Корчова — Краківець" та "Медика — Шегині".

Зазначається, що здійснюється за фінансової підтримки благодійної організації Global Empowerment Mission (GEM) та Фонду Говарда Баффета Howard G. Buffet Fundation. Відзавтра волонтери доставлятимуть по 500-700 порцій на постійній основі.

Дякую за постійну підтримку Global Empowerment Mission та Фонду Говарда Баффета. Дякую і нашим водіям за витримку, яку вони проявляють особливо зараз, коли провокації стають дедалі частішими. Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури взаємодіє на всіх рівнях для вирішення ситуації

- резюмував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо

З 24 лютого польські протестувальники тимчасово припинили блокування пункту пропуску "Устилуг-Зосін" у річницю повномасштабного вторгнення Україні, дозволивши вантажівкам і легковим автомобілям перетинати кордон за встановленою процедурою.

Володимир Омельченко

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