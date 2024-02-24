Блокада польського кордону: українським водіям, які застрягли в чергах, передали продуктові набори
Київ • УНН
Українські водії, які застрягли на кордоні з Польщею через протести фермерів, отримали гарячу їжу та продукти від українського уряду за допомогою міжнародних волонтерів.
Українським водіям, які застрягли на кордоні з Польщею через протести місцевих фермерів привезли гарячу їжу та продуктові набори. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
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Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури разом з волонтерами міжнародних організацій роздали 500 порцій гарячих обідів та продуктових наборів на заблокованих пунктах пропуску "Корчова — Краківець" та "Медика — Шегині".
Зазначається, що здійснюється за фінансової підтримки благодійної організації Global Empowerment Mission (GEM) та Фонду Говарда Баффета Howard G. Buffet Fundation. Відзавтра волонтери доставлятимуть по 500-700 порцій на постійній основі.
Дякую за постійну підтримку Global Empowerment Mission та Фонду Говарда Баффета. Дякую і нашим водіям за витримку, яку вони проявляють особливо зараз, коли провокації стають дедалі частішими. Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури взаємодіє на всіх рівнях для вирішення ситуації
Нагадаємо
З 24 лютого польські протестувальники тимчасово припинили блокування пункту пропуску "Устилуг-Зосін" у річницю повномасштабного вторгнення Україні, дозволивши вантажівкам і легковим автомобілям перетинати кордон за встановленою процедурою.