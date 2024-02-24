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Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы

Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 13:04  •  20719 просмотра

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Украинские водители, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов фермеров, получили горячую еду и продукты от украинского правительства с помощью международных волонтеров.

Украинским водителям, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов местных фермеров привезли горячую пищу и продуктовые наборы. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН

Детали 

Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с волонтерами международных организаций раздали 500 порций горячих обедов и продуктовых наборов на заблокированных пунктах пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини".

Отмечается, что осуществляется при финансовой поддержке благотворительной организации Global Empowerment Mission (GEM) и Фонда Говарда Баффета Howard G. Buffet Fundation. С завтрашнего дня волонтеры будут доставлять по 500-700 порций на постоянной основе.

Спасибо за постоянную поддержку Global Empowerment Mission и Фонда Говарда Баффета. Спасибо и нашим водителям за выдержку, которую они проявляют особенно сейчас, когда провокации становятся все более частыми. Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры взаимодействует на всех уровнях для решения ситуации

- резюмировал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним

С 24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину полномасштабного вторжения Украины, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Блокада польського кордону: українським водіям, які застрягли в чергах, передали продуктові набори
Blockade of the Polish border: Ukrainian drivers stuck in queues receive food packages
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Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы

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