Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы
Киев • УНН
Украинские водители, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов фермеров, получили горячую еду и продукты от украинского правительства с помощью международных волонтеров.
Украинским водителям, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов местных фермеров привезли горячую пищу и продуктовые наборы. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с волонтерами международных организаций раздали 500 порций горячих обедов и продуктовых наборов на заблокированных пунктах пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини".
Отмечается, что осуществляется при финансовой поддержке благотворительной организации Global Empowerment Mission (GEM) и Фонда Говарда Баффета Howard G. Buffet Fundation. С завтрашнего дня волонтеры будут доставлять по 500-700 порций на постоянной основе.
Спасибо за постоянную поддержку Global Empowerment Mission и Фонда Говарда Баффета. Спасибо и нашим водителям за выдержку, которую они проявляют особенно сейчас, когда провокации становятся все более частыми. Команда Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры взаимодействует на всех уровнях для решения ситуации
Напомним
С 24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину полномасштабного вторжения Украины, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.
Блокада польской границы: украинским водителям, которые застряли в очередях, передали продуктовые наборы
Украинские водители, которые застряли на границе с Польшей из-за протестов фермеров, получили горячую еду и продукты от украинского правительства с помощью международных волонтеров.
Зеленский вместе с фон дер Ляйен, Трюдо, де Кроо, Мелони и почтили память павших защитников
Президент Зеленский и лидеры Канады, Италии, Бельгии и Европейской Комиссии почтили погибших украинских защитников, которые отдали свою жизнь, борясь за свободу и суверенитет Украины в условиях московского вторжения, возложением цветов на Михайловской площади в Киеве.
Трюдо в годовщину вторжения рф заявил, что борьба Украины - это и борьба Канады
Трюдо, де Кру, Мелони и фон дер Ляйен посетили Гостомель, чтобы отдать дань уважения украинским защитникам и подтвердить поддержку суверенитета Украины против российской агрессии.
Польские протестующие временно приостановили блокирование одного пункта пропуска
24 февраля польские протестующие временно прекратили блокирование пункта пропуска "Устилуг-Зосин" в годовщину начала войны в Украине, позволив грузовикам и легковым автомобилям пересекать границу по установленной процедуре.
Спасать юг от засухи: Одесская область впервые в стране начала восстанавливать и модернизировать системы орошения
В Одесской области начали восстанавливать и модернизировать оросительные системы, чтобы помочь местным фермерам обеспечить стабильные урожаи в условиях изменения климата.
Из оккупированной Луганщины в Украину вернули двух девушек-подростков
Две сестры-подростки наконец воссоединились со своей матерью в Украине после того, как были вынуждены почти два года жить под российской оккупацией в селе в Луганской области.
Президент Еврокомиссии передала 50 внедорожников правоохранителям в зоне боевых действий
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен передала 50 внедорожников Toyota украинским правоохранителям в годовщину российского вторжения для обеспечения безопасности на освобожденных территориях.
Дуда заявил, что Польша поддерживает и будет поддерживать Украину в ее борьбе против рф
Президент Польши Анджей Дуда пообещал дальнейшую поддержку Украине в ее борьбе за свободу против россии в годовщину российского вторжения.
Президент Еврокомиссии заверила, что Европа будет помогать Украине столько, сколько потребуется
Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других европейских стран заверила в дальнейшей финансовой и оборонной поддержке Украины.
На Донетчине Силы обороны уничтожили российский "Солнцепёк", оккупанты снова применили химическое оружие - Тарнавский
За минувшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Таврия" украинские военные уничтожили более 300 российских военнослужащих и десятки единиц военной техники и вооружения, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.