Близько 90 українців очікують на евакуацію з Кабулу - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Станом на сьогодні, до 90 осіб звернулися до посольства України, та очікують на евакуацію з Кабулу. Про це в ефірі програми “Велика п’ятниця” повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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“Станом на зараз до 90 осіб звернулися до посольства України та очікують на евакуацію. Але це українці плюс члени їхніх родин. Наприклад: громадянин України плюс його дружина афганка, і діти афганці. Але ми їх рахуємо, як своїх, тому що ми ж не можемо роз'єднувати сім’ї”, - зазначив Кулеба.
Додамо
Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.
Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.
На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.
Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.
Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.
Як повідомляв УНН, 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні.