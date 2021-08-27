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Близько 90 українців очікують на евакуацію з Кабулу - Кулеба

Близько 90 українців очікують на евакуацію з Кабулу - Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Станом на сьогодні, до 90 осіб звернулися до посольства України, та очікують на евакуацію з Кабулу. Про це в ефірі програми “Велика п’ятниця” повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“Станом на зараз до 90 осіб звернулися до посольства України та очікують на евакуацію. Але це українці плюс члени їхніх родин. Наприклад: громадянин України плюс його дружина афганка, і діти афганці. Але ми їх рахуємо, як своїх, тому що ми ж не можемо роз'єднувати сім’ї”, - зазначив Кулеба.

Додамо

Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.

Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.

На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.

Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.

Як повідомляв УНН, 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні.

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