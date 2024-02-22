Бізнес в умовах війни: як в МХП дбають про продовольчу безпеку

Компанія МХП має низку планів на 2024 рік, в основі яких – забезпечення продовольчої безпеки країни. Про це у ході конференції Forbes AgriFood заявив заступник голови правління з агробізнесу МХП Сергій Доброгорський, передає УНН.

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"Ми ведемо бізнес як зазвичай, але з врахуванням викликів війни. Ми залишаємося в країні, ми намагаємося її зробити сильнішою, потужнішою, конкурентнішою. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Ми робимо те, що вміємо робити – ми забезпечували продовольчу безпеку країни і будемо її забезпечувати", - заявив він.

В планах компанії – продовжувати інвестувати в економіку України, каже Доброгорський.

Так, за два роки війни МХП проінвестувала 260 млн дол, відкрила два заводи, крайній з яких – місяць тому.

"Окрім цього в кінці 2023 року ми затвердили нашу стратегію розвитку на 5 років. Ми розуміємо, що людям необхідне бачення куди ми рухаємося, і це дає впевненість. Тому що нестабільність і невизначеність негативно впливає на всіх. Тому стратегія сформована, визначені основні напрямки, по яких ми будемо рухатися. Основне - це люди, у нас постулат такий: МХП – команда щасливих людей. Другий напрямок - це відновлювальне ефективне виробництво. Тобто, чи повинен бути агробізнес ефективним? Так. Чи повинен бути прибутковий? Так. Чи будь-якою ціною? Категорично ні. Тому стале та відновлювальне виробництво є нашим пріоритетом. Третій напрямок - це переробка, продукти з доданою вартістю: те, що створює робочі місці, збільшує податкові надходження, розвиває і зміцнює країну",- розповів він.

Щодо переробки, МХП має амбітні плани на цей рік, анонсував Доброгорський.

"У 2022 році весь ріпак, який ми виростили було експортовано як сировину. В 2023 році 50% ріпаку було перероблено всередині країни, і продано як продукти переробки. На 2024 рік у нас є план: 100% ріпаку має бути перероблено. От де наш фокус і куди ми рухаємося. І це буде стосуватися не лише олійного напрямку, але і інших", - уточнив він.

Також Доброгорський прокоментував можливі збої в логістиці, заявивши, що в МХП готові до будь-якого варіанту розвитку подій.

"Мені здається, що за цих два роки було стільки різних челенджів в логістиці, що ми вже готові до всього. Тому будемо адаптуватися до ситуації. Ми розуміємо, що є ряд альтернативних шляхів. Так склалася ситуація, що те, що не працювало два роки тому, зараз працює. Тож, як на мене сьогодні по логістиці ми краще диверсифіковані, ніж були два роки тому", - додав він.

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів.

Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС.

Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".