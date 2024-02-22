Бізнес в умовах війни: як в МХП дбають про продовольчу безпеку

ukenru
19:41 • 37174 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 86886 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111398 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 113558 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 227643 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155029 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145618 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132115 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121637 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112835 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124104 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129907 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134219 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109958 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51646 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 227643 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384299 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439751 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448192 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111398 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 129907 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124104 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98243 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107599 перегляди
Актуальне
Бізнес в умовах війни: як в МХП дбають про продовольчу безпеку

Бізнес в умовах війни: як в МХП дбають про продовольчу безпеку

Київ • УНН

 • 50675 перегляди

В компанії МХП розповіли про плани на 2024 рік щодо забезпечення продовольчої безпеки України.

Компанія МХП має низку планів на 2024 рік, в основі яких – забезпечення продовольчої безпеки країни. Про це у ході конференції Forbes AgriFood заявив заступник голови правління з агробізнесу МХП Сергій Доброгорський, передає УНН.

Цитата

"Ми ведемо бізнес як зазвичай, але з врахуванням викликів війни. Ми залишаємося в країні, ми намагаємося її зробити сильнішою, потужнішою, конкурентнішою. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Ми робимо те, що вміємо робити – ми забезпечували продовольчу безпеку країни і будемо її забезпечувати", - заявив він.

В планах компанії – продовжувати інвестувати в економіку України, каже Доброгорський.

Так, за два роки війни МХП проінвестувала 260 млн дол, відкрила два заводи, крайній з яких – місяць тому.

"Окрім цього в кінці 2023 року ми затвердили нашу стратегію розвитку на 5 років. Ми розуміємо, що людям необхідне бачення куди ми рухаємося, і це дає впевненість. Тому що нестабільність і невизначеність негативно впливає на всіх. Тому стратегія сформована, визначені основні напрямки, по яких ми будемо рухатися. Основне - це люди, у нас постулат такий: МХП – команда щасливих людей. Другий напрямок - це відновлювальне ефективне виробництво. Тобто, чи повинен бути агробізнес ефективним? Так. Чи повинен бути прибутковий? Так. Чи будь-якою ціною? Категорично ні. Тому стале та відновлювальне виробництво є нашим пріоритетом. Третій напрямок - це переробка, продукти з доданою вартістю: те, що створює робочі місці, збільшує податкові надходження, розвиває і зміцнює країну",- розповів він.

Щодо переробки, МХП має амбітні плани на цей рік, анонсував Доброгорський.

"У 2022 році весь ріпак, який ми виростили було експортовано як сировину. В 2023 році 50% ріпаку було перероблено всередині країни, і продано як продукти переробки. На 2024 рік у нас є план: 100% ріпаку має бути перероблено. От де наш фокус і куди ми рухаємося. І це буде стосуватися не лише олійного напрямку, але і інших", - уточнив він.

Також Доброгорський прокоментував можливі збої в логістиці, заявивши, що в МХП готові до будь-якого варіанту розвитку подій.

"Мені здається, що за цих два роки було стільки різних челенджів в логістиці, що ми вже готові до всього. Тому будемо адаптуватися до ситуації. Ми розуміємо, що є ряд альтернативних шляхів. Так склалася ситуація, що те, що не працювало два роки тому, зараз працює. Тож, як на мене сьогодні по логістиці ми краще диверсифіковані, ніж були два роки тому", - додав він.

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів.

Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС.

Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
prat-mkhpПрАТ МХП
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
obiednani-arabski-emiratyОб'єднані Арабські Емірати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63