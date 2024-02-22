Бизнес в условиях войны: как в МХП заботятся о продовольственной безопасности

Компания МХП имеет ряд планов на 2024 год, в основе которых - обеспечение продовольственной безопасности страны. Об этом в ходе конференции Forbes AgriFood заявил заместитель председателя правления по агробизнесу МХП Сергей Доброгорский, передает УНН.

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"Мы ведем бизнес как обычно, но с учетом вызовов войны. Мы остаемся в стране, мы стараемся ее сделать сильнее, мощнее, конкурентнее. Мы не знаем, сколько будет продолжаться война. Мы делаем то, что умеем делать - мы обеспечивали продовольственную безопасность страны и будем ее обеспечивать", - заявил он.

В планах компании - продолжать инвестировать в экономику Украины, говорит Доброгорский.

Так, за два года войны МХП проинвестировала 260 млн долл, открыла два завода, крайний из которых - месяц назад.

"Кроме этого в конце 2023 года мы утвердили нашу стратегию развития на 5 лет. Мы понимаем, что людям необходимо видение куда мы движемся, и это дает уверенность. Потому что нестабильность и неопределенность негативно влияет на всех. Поэтому стратегия сформирована, определены основные направления, по которым мы будем двигаться. Основное - это люди, у нас постулат такой: МХП - команда счастливых людей. Второе направление - это возобновляемое эффективное производство. То есть, должен ли быть агробизнес эффективным? Да. Должен ли быть прибыльным? Да. Или любой ценой? Категорически нет. Поэтому устойчивое и возобновляемое производство является нашим приоритетом. Третье направление - это переработка, продукты с добавленной стоимостью: то, что создает рабочие месте, увеличивает налоговые поступления, развивает и укрепляет страну",- рассказал он.

По переработке, МХП имеет амбициозные планы на этот год, анонсировал Доброгорский.

"В 2022 году весь рапс, который мы вырастили был экспортирован как сырье. В 2023 году 50% рапса было переработано внутри страны, и продано как продукты переработки. На 2024 год у нас есть план: 100% рапса должно быть переработано. Вот где наш фокус и куда мы движемся. И это будет касаться не только масличного направления, но и других", - уточнил он.

Также Доброгорский прокомментировал возможные сбои в логистике, заявив, что в МХП готовы к любому варианту развития событий.

"Мне кажется, что за эти два года было столько разных челленджей в логистике, что мы уже готовы ко всему. Поэтому будем адаптироваться к ситуации. Мы понимаем, что есть ряд альтернативных путей. Так сложилась ситуация, что то, что не работало два года назад, сейчас работает. Поэтому, как по мне сегодня по логистике мы лучше диверсифицированы, чем были два года назад", - добавил он.

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей.

Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС.

Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.

Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей "Мʼясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба", "Українське курча".