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Бізнес, що змінює країну: оператор державних лотерей “М.С.Л.” переміг у національному конкурсі кейсів з КСВ

Київ • УНН

 • 13818 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Україні спорт здебільшого розвивається не завдяки, а всупереч обставинам. Багато спортсменів лишають країну, шукаючи кращих можливостей за кордоном. У держави не вистачає коштів, щоб їх підтримати. Що вже казати про дитячий спорт? Тут ситуація, здебільшого, критична. Юних українських дітлахів, здебільшого, підтримує соціально-відповідальний бізнес, передає УНН.

Бізнес, що змінює країну: оператор державних лотерей “М.С.Л.” переміг у національному конкурсі кейсів з КСВ

На проблему дитячого спорту давно звернув увагу оператор державних лотерей “М.С.Л.”. Нагадаємо, що компанія за власний кошт збудувала та розвиває Універсальний навчально-тренувальний центр зимових видів спорту “Льодограй” (Богуслав, Київська область), визнаний експертами одним з кращих в Україні. А навесні 2018 року компанія стала титульним спонсором дитячої футбольної команди 2007 року народження столичної КДЮСШ № 15. Компанія інвестувала у дітлахів школи понад 200 тис. грн. Завдяки підтримці “М.С.Л.” юні таланти побували на міжнародному футбольному турнірі у Нідерландах, де вибороли срібло.

“Компанія "М.С.Л." сприяла поїздці дітлахів на міжнародні змагання. Ми розуміємо, що тільки там юні спортсмени можуть отримати якісно інший досвід, якісно інші враження для того, щоб мати внутрішній стимул для подальшого розвитку. І ми дуже пишаємось, що ці малі але все-таки амбітні спортсмени, серед 50 команд з усієї Європи у своїй групі посіли друге місце і повернулись сюди, як для нас, переможцями”, — каже директор з маркетингу “М.С.Л.” Павло Вайсеро.

Опіка “М.С.Л.” вітчизняним дитячим футболом лягла в основу кейсу компанії, поданого цьогоріч на конкурс КСВ-кейсів. Його було представлено 17 грудня 2018 року в рамках конференції “Бізнес, що змінює країну”, організованої Центром “Розвиток КСВ” за підтримки компанії EY. Конференція є логічним завершенням конкурсу кейсів з КСВ. Цього року були подані кейси наступних компаній: Deloitte, Watsons, 1+1, “Енергоатом”, Nestle, “Ашан Україна”, “Концерн Галнафтогаз”, “Небесна криниця”, “Астарта”, оператор державних лотерей “М.С.Л.”, “ДТЕК”, “Прикарпаттяобленерго”, “IT інтегратор” тощо. Усі проекти оцінювались міжнародними експертами.

“Сьогодні українські компанії в тренді, тому що корпоративна соціальна відповідальність уже набуває системних ознак. Вона потрошку починає вписуватись у стратегію бізнесу. Більше того, сьогодні український бізнес збільшує практично вдвічі кількість коштів, які виділяє на соціальні та екологічні проекти”, — каже керівниця Центру “Розвиток корпоративної соціальної відповідальності” Марина Саприкіна.

“Для "М.С.Л.“ Центр "Розвиток КСВ" є своєрідним майданчиком для обміну ідеями. Це — можливість розповісти про реалізовані проекти, показати у стислому вигляді суспільству і бізнесу, якою є соціальна діяльність компанії”, — каже Вайсеро.

“Це й можливість поділитися знаннями та навиками, які ми здобували протягом багатьох років. Адже компанія "М.С.Л." існує майже 50 років, за ці 50 років було створено дуже багато проектів, пов’язаних із КСВ”, — додає він.

В Україні у лотереї грають менше 10% дорослого населення, у той час як за кордоном — понад 80%, продовжив Вайсеро. Головна причина — недовіра: люди не знають, куди йдуть гроші від продажу лотерей.

“У той же час у всьому світі лотереї фінансують галузі, на розвиток яких у держави не вистачає грошей, зокрема — спортивні проекти. За роки своєї діяльності компанія „М.С.Л.“ за свої кошти реалізувала чимало соціальних проектів, однак, широкого розголосу про те, що все це стало можливим завдяки грошам від лотерей, не було”, — розповів директор з маркетингу компанії.

“М.С.Л.” бере участь у конкурсі кейсів з КСВ утретє. Цьогоріч компанія перемогла у номінації “Кращий корпоративний внесок у ціль сталого розвитку № 3: забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю населення усіх вікових категорій”.

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