Бизнес, который меняет страну: оператор государственных лотерей "М.С.Л." победил в национальном конкурсе кейсов по КСО

На проблему детского спорта давно обратил внимание оператор государственных лотерей “М.С.Л.”. Напомним, что компания за свой счет построила и развивает Универсальный учебно-тренировочный центр зимних видов спорта “Льодограй” (Богуслав, Киевская область), что признан экспертами одним из лучших в Украине. А весной 2018 года компания стала титульным спонсором детской футбольной команды 2007 года рождения столичной КДЮСШ № 15. Компания инвестировала в детей школы более 200 тыс. грн. Благодаря поддержке “М.С.Л.” юные таланты побывали на международном футбольном турнире в Нидерландах, где завоевали серебро.

“Компания “М.С.Л.” способствовала поездке детей на международные соревнования. Мы понимаем, что только там юные спортсмены могут получить качественно иной опыт, качественно иные впечатления для того, чтобы имет внутренний стимул для дальнейшего развития. И мы очень гордимся, что эти маленькие, но все-таки амбициозные спортсмены, среди 50 команд со всей Европы в своей группе заняли второе место и вернулись сюда, как для нас, победителями“, - говорит директор по маркетингу ”М.С.Л.“ Павел Вайсеро.

Опека "М.С.Л." отечественным детским футболом легла в основу кейса компании, представленного в этом году на конкурс КСО-кейсов. Он был представлен 17 декабря 2018 года в рамках конференции "Бизнес, который меняет страну“, организованной Центром "Развитие КСО" при поддержке компании EY. Конференция является логическим завершением конкурса кейсов по КСО. В этом году были представлены кейсы следующих компаний: Deloitte, Watsons, 1+1, "Энергоатом", Nestle, „"Ашан Украина", "Концерн Галнафтогаз", "Небесна криниця", "Астарта", оператор государственных лотерей "М.С.Л.“, "ДТЭК", "Прикарпатьеоблэнерго" ,"IT интегратор" и другие. Все проекты оценивались международными экспертами.

"Сегодня украинские компании в тренде, так как корпоративная социальная ответственность уже приобретает системные признаки. Она понемногу начинает вписываться в стратегию бизнеса. Более того, сегодня украинский бизнес увеличивает практически вдвое количество средств, которые выделяет на социальные и экологические проекты“, - говорит руководитель Центра ”Развитие корпоративной социальной ответственности“ Марина Сапрыкина.

"Для "М.С.Л." Центр "Развитие КСО" является своеобразной площадкой для обмена идеями. Это - возможность рассказать о реализованных проектах, показать в сжатом виде обществу и бизнесу, какова социальная деятельность компании”, - говорит Вайсеро.

“Это и возможность поделиться знаниями и навыками, которые мы получали в течение многих лет. Ведь компания "М.С.Л." существует почти 50 лет, за эти 50 лет было создано очень много проектов, связанных с КСО”, - добавляет он.

В Украине в лотерею играют менее 10% взрослого населения, в то время как за рубежом — более 80%, продолжил Вайсеро. Главная причина — недоверие: люди не знают, куда идут деньги от продажи лотерей.

“В то же время во всем мире лотереи финансируют отрасли, на развитие которых у государства не хватает денег, в частности — спортивные проекты. За годы своей деятельности компания "М.С.Л." за свои средства реализовала немало социальных проектов, однако, широкой огласки о том, что все это стало возможным благодаря деньгам от лотерей, не было”, - рассказал директор по маркетингу компании.

“М.С.Л.” принимает участие в конкурсе кейсов по КСО в третий раз. В этом году компания победила в номинации “Лучший корпоративный вклад в цель устойчивого развития № 3: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию населения всех возрастов”.