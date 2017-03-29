Бізнес навряд чи відмовиться від використання печаток, навіть у разі їх скасування - юрист

“Можна довго дискутувати на тему необхідності наявності печатки, як одного з атрибутів суб’єкта господарювання. Знайдеться багато як прихильників такої позиції, так і противників. Однак, незважаючи на те, що з 2014 року печатка вже не є обов’язковим реквізитом письмової форми договору, а також давно скасована спеціальна процедура отримання печатки і зараз можна виготовити будь-яку печатку за кілька годин без зайвої тяганини, для бізнесу наявність печатки на документі залишається мало не головним атрибутом легітимності документа. У звичайному документообігу серед суб’єктів господарювання широко поширена така думка, що не має значення, чий підпис на документі — головне, щоб була печатка і поруч з підписом було зазначено ПІБ керівника, відповідні дані про керівника в Єдиному державному реєстрі юридичний осіб, ФОП і ГО”, — зазначив С.Ткачук.

За його словами, на сьогоднішній день наявність печатки на документі для бізнесу залишається останнім “стовпом віри” в легітимність отриманого документу.

“Як показує практика, договори (у звичайній письмовій формі без нотаріального посвідчення) рідко підписуються обома сторонами одночасно, так би мовити "за одним столом“, з перевіркою особистості підписантів документу, а зазвичай підписані однією зі сторін висилаються поштою або передаються кур’єром. Дуже рідко найприскіпливіші бізнесмени просять контрагента надати копію картки зі зразками підписів уповноважених осіб, завірену нотаріусом або банком, щоб мати можливість звірити підпис на документі з реальним підписом уповноваженої особи контрагента. Таким чином, наявність печатки на документі для бізнесу залишилося останнім "стовпом віри“ в легітимність отриманого документа”, — зауважив С.Ткачук.

Однак, експерт не виключив того, що у зв’язку із розвитком цифрових підписів, печатка втратить свою актуальність.

“Розвиток електронних цифрових підписів рано чи пізно призведе до того, що печатка як нікому не потрібний рудимент все ж відійде в небуття. Але, на сьогоднішній день, на мою думку, печатка і далі буде широко використовуватися в звичайному документообігу між суб’єктами господарювання, і факт її відсутності буде сприйматися негативно”, — резюмував він.

Нагадаємо, ВР збирається відмінити використання печаток підприємцями.

За відповідний законопроект у першому читанні на початку березня проголосували 235 народних депутатів.