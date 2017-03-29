Бизнес вряд ли откажется от использования печатей, даже в случае их отмены - юрист
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На сегодняшний день наличие печати на документе является важным атрибутом документооборота, однако не исключено, что с развитием электронных цифровых подписей ее наличие станет не актуальной. Такое мнение в комментарии УНН высказал директор по юридическим вопросам компании Eastern Beverage Trading Сергей Ткачук, комментируя инициативу народных депутатов отменить использование печатей.
"Можно долго дискутировать на тему необходимости наличия печати, как одного из атрибутов предприятия. Найдется много как сторонников такой позиции, так и противников. Однако, несмотря на то, что с 2014 года печать уже не является обязательным реквизитом письменной формы договора, а также давно отменена специальная процедура получения печати и сейчас можно изготовить любую печать за несколько часов без лишней волокиты, для бизнеса наличие печати на документе остается чуть ли не главным атрибутом легитимности документа. В обычном документообороте среди субъектов хозяйствования широко распространена такая мысль, что не имеет значения, чья подпись на документе - главное, чтобы была печать и рядом с подписью было указано ФИО руководителя, соответствующие данные о руководителе в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и ОО", - отметил С.Ткачук.
По его словам, на сегодняшний день наличие печати на документе для бизнеса остается последним "столпом веры" в легитимность полученного документа.
"Как показывает практика, договоры (в обычной письменной форме без нотариального удостоверения) редко подписываются обеими сторонами одновременно, так сказать "за столом", с проверкой личности подписантов документа, а обычно подписаны одной из сторон высылаются по почте или передаются курьером. Очень редко придирчивые бизнесмены просят контрагента предоставить копию карточки с образцами подписей уполномоченных лиц, заверенную нотариусом или банком, чтобы была возможность сверить подпись на документе с реальным подписью уполномоченного особы контрагента. Таким образом, наличие печати на документе для бизнеса осталось последним "столпом веры" в легитимность полученного документа", - отметил С.Ткачук.
Однако, эксперт не исключил того, что в связи с развитием цифровых подписей, печать потеряет свою актуальность.
"Развитие электронных цифровых подписей рано или поздно приведет к тому, что печать как никому не нужный рудимент все же уйдет в небытие. Но, на сегодняшний день, по моему мнению, печать и дальше будет широко использоваться в обычном документообороте между субъектами хозяйствования, и факт ее отсутствия будет восприниматься негативно", - резюмировал он.
Напомним, ВР собирается отменить использование печатей предпринимателями.
За соответствующий законопроект в первом чтении в начале марта проголосовали 235 народных депутатов.