Бизнес вряд ли откажется от использования печатей, даже в случае их отмены - юрист

"Можно долго дискутировать на тему необходимости наличия печати, как одного из атрибутов предприятия. Найдется много как сторонников такой позиции, так и противников. Однако, несмотря на то, что с 2014 года печать уже не является обязательным реквизитом письменной формы договора, а также давно отменена специальная процедура получения печати и сейчас можно изготовить любую печать за несколько часов без лишней волокиты, для бизнеса наличие печати на документе остается чуть ли не главным атрибутом легитимности документа. В обычном документообороте среди субъектов хозяйствования широко распространена такая мысль, что не имеет значения, чья подпись на документе - главное, чтобы была печать и рядом с подписью было указано ФИО руководителя, соответствующие данные о руководителе в Едином государственном реестре юридических лиц, ФЛП и ОО", - отметил С.Ткачук.

По его словам, на сегодняшний день наличие печати на документе для бизнеса остается последним "столпом веры" в легитимность полученного документа.

"Как показывает практика, договоры (в обычной письменной форме без нотариального удостоверения) редко подписываются обеими сторонами одновременно, так сказать "за столом", с проверкой личности подписантов документа, а обычно подписаны одной из сторон высылаются по почте или передаются курьером. Очень редко придирчивые бизнесмены просят контрагента предоставить копию карточки с образцами подписей уполномоченных лиц, заверенную нотариусом или банком, чтобы была возможность сверить подпись на документе с реальным подписью уполномоченного особы контрагента. Таким образом, наличие печати на документе для бизнеса осталось последним "столпом веры" в легитимность полученного документа", - отметил С.Ткачук.

Однако, эксперт не исключил того, что в связи с развитием цифровых подписей, печать потеряет свою актуальность.

"Развитие электронных цифровых подписей рано или поздно приведет к тому, что печать как никому не нужный рудимент все же уйдет в небытие. Но, на сегодняшний день, по моему мнению, печать и дальше будет широко использоваться в обычном документообороте между субъектами хозяйствования, и факт ее отсутствия будет восприниматься негативно", - резюмировал он.

Напомним, ВР собирается отменить использование печатей предпринимателями.

За соответствующий законопроект в первом чтении в начале марта проголосовали 235 народных депутатов.