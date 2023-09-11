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Бійці 24 ОМБр знищили станцію наземної розвідки росіян на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Воїни 24 окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрона українського виробництва знищили російську станцію наземної розвідки “Кредо-М1” у Донецькій області. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі та опублікував відео, передає УНН.

Цитата

“Демілітаризація техніки окупантів - результат роботи ударної роти БПЛА 24 ОМБр “Рарог”. Бійці виявили російську станцію розвідки “Кредо-М1” та влучно відпрацювали коптером”, - зауважив Федоров.

Деталі

За його словами, тепер росіяни не зможуть визначати координати об’єктів на землі, воді, у повітрі та коригувати артилерію.

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