Бойцы 24 ОМБр уничтожили станцию наземной разведки россиян в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Воины 24 отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью FPV-дрона украинского производства уничтожили российскую станцию наземной разведки “Кредо-М1” в Донецкой области. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме и опубликовал видео, передает УНН.
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“Демилитаризация техники оккупантов - результат работы ударной роты БПЛА 24 ОМБр “Рарог”. Бойцы обнаружили российскую станцию разведки “Кредо-М1” и точно отработали коптером”, - отметил Федоров.
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По его словам, теперь россияне не смогут определять координаты объектов на земле, воде, в воздухе и корректировать артиллерию.
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