Спецпризначенці знищили російський міномет 2Б9 "Васильок" на базі "Уралу"

Деталі

На відео видно, що ворожий міномет був замаскований у лісі. А потім почав диміти і горіти. Ймовірно, відпрацювала українська аеророзвідка і передала координати артилеристам, які точним ударом знищили техніку окупантів.

Довідково

1-ша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна перебуває у підпорядкуванні Сухопутних військ ЗСУ. З березня 2022 року бригада дає відсіч російським окупантам та завдає нищівних поразок ворогу. Бригада носить ім’я Івана Богуна – державного та військового діяча, полководця часів Хмельниччини.

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