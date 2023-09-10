Спецпризначенці знищили російський міномет 2Б9 "Васильок" на базі "Уралу"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Артилеристи 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна ефектно знищили російський автоматичний міномет 2Б9 «Васильок» на базі «Уралу» та боєкомплект до нього. Про це бригада повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає УНН.
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На відео видно, що ворожий міномет був замаскований у лісі. А потім почав диміти і горіти. Ймовірно, відпрацювала українська аеророзвідка і передала координати артилеристам, які точним ударом знищили техніку окупантів.
Довідково
1-ша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна перебуває у підпорядкуванні Сухопутних військ ЗСУ. З березня 2022 року бригада дає відсіч російським окупантам та завдає нищівних поразок ворогу. Бригада носить ім’я Івана Богуна – державного та військового діяча, полководця часів Хмельниччини.
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