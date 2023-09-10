Спецназовцы уничтожили российский миномет 2Б9 "Василек" на базе "Урала"

Детали

На видео видно, что вражеский миномет был замаскирован в лесу. А потом начал дыметь и гореть. Вероятно, отработала украинская аэроразведка и передала координаты артиллеристам, которые точным ударом уничтожили технику оккупантов.

Справочно

1-я отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна находится в подчинении Сухопутных войск ВСУ. С марта 2022 года бригада дает отпор российским оккупантам и наносит сокрушительные поражения врагу. Бригада носит имя’Ивана Богуна – государственного и военного деятеля, полководца времен Хмельниччины.

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