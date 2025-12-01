$42.270.07
48.890.02
ukenru
17:14 • 3166 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
15:35 • 8442 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 11239 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 13217 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
1 грудня, 12:41 • 16624 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 19149 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 20554 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
1 грудня, 07:43 • 37398 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19638 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 37271 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Біткоїн, досягнувши 6 жовтня рекордних 126 210,50 доларів США, впав на 11,8% до менш ніж 85 000 доларів США. Це падіння призвело до зниження акцій криптоіндустрії, включаючи Coinbase Global та Robinhood Markets.

Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах

Біткоїн, який 6 жовтня злетів до рекордних 126 210,50 доларів США, впав на 11,8% до менш ніж 85 тис. доларів США. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Біткоїн, який 6 жовтня злетів до рекордних 126 210,50 доларів США, згідно з даними криптовалютної торгової платформи Coinbase, впав на 11,8% до менш ніж 85 000 доларів США. Це падіння приблизно на 33% лише за вісім тижнів

- пише видання.

Акції криптоіндустрії впали, зокрема, Coinbase Global впала на 5,1%, а онлайн-торгова платформа Robinhood Markets – на 5,2%. Акції компанії з майнінгу біткойнів Riot Platforms впали на 5,4%.

Акції компанії Strategy, найбільшої з так званих крипто-казначейських компаній, яка збирає кошти лише для купівлі біткоїнів, впали на 10,3%. Компанія повідомила, що володіє 649 870 біткойнами.

Американський біткоїн, у якому сини президента Дональда Трампа, Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший, мають частку, впав на 7,2%, а з 30 вересня його вартість знизилася більш ніж на 41%.

Аналітики вказують на низку факторів, які призвели до розпродажу біткойнів та інших криптовалютних інвестицій, включаючи широке ухилення від ризиків, яке охопило ринки цієї осені, спрямовуючи інвесторів до безпечніших інвестицій, таких як облігації та золото.

Нагадаємо

Біткоїн вперше за майже тиждень перевищив позначку в 90 000 доларів, відновившись після більш ніж місячного падіння, повідомляють аналітики. Зростання цифрового активу відбулося на тлі підйому ризикових активів і зменшення волатильності, що дало трейдерам простір для відновлення позицій.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
