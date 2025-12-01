Біткоїн впав нижче 85 тис. доларів через криптовалютний крах
Київ • УНН
Біткоїн, досягнувши 6 жовтня рекордних 126 210,50 доларів США, впав на 11,8% до менш ніж 85 000 доларів США. Це падіння призвело до зниження акцій криптоіндустрії, включаючи Coinbase Global та Robinhood Markets.
Біткоїн, який 6 жовтня злетів до рекордних 126 210,50 доларів США, впав на 11,8% до менш ніж 85 тис. доларів США. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
Біткоїн, який 6 жовтня злетів до рекордних 126 210,50 доларів США, згідно з даними криптовалютної торгової платформи Coinbase, впав на 11,8% до менш ніж 85 000 доларів США. Це падіння приблизно на 33% лише за вісім тижнів
Акції криптоіндустрії впали, зокрема, Coinbase Global впала на 5,1%, а онлайн-торгова платформа Robinhood Markets – на 5,2%. Акції компанії з майнінгу біткойнів Riot Platforms впали на 5,4%.
Акції компанії Strategy, найбільшої з так званих крипто-казначейських компаній, яка збирає кошти лише для купівлі біткоїнів, впали на 10,3%. Компанія повідомила, що володіє 649 870 біткойнами.
Американський біткоїн, у якому сини президента Дональда Трампа, Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший, мають частку, впав на 7,2%, а з 30 вересня його вартість знизилася більш ніж на 41%.
Аналітики вказують на низку факторів, які призвели до розпродажу біткойнів та інших криптовалютних інвестицій, включаючи широке ухилення від ризиків, яке охопило ринки цієї осені, спрямовуючи інвесторів до безпечніших інвестицій, таких як облігації та золото.
Нагадаємо
Біткоїн вперше за майже тиждень перевищив позначку в 90 000 доларів, відновившись після більш ніж місячного падіння, повідомляють аналітики. Зростання цифрового активу відбулося на тлі підйому ризикових активів і зменшення волатильності, що дало трейдерам простір для відновлення позицій.