17:14 • 2982 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
15:35 • 8142 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 11113 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 13111 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 16547 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 19111 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 20519 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 37285 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19624 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 37188 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
Главная
Война в Украине
Экономика
Криминал и ЧП
Наши за границей
Киев
Киевская область
Технологии
Спорт
Лайфхаки
УНН Lite
Образование
Погода и окружающая среда
Финансы
Кулинар
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Биткойн, достигнув 6 октября рекордных 126 210,50 долларов США, упал на 11,8% до менее чем 85 000 долларов США. Это падение привело к снижению акций криптоиндустрии, включая Coinbase Global и Robinhood Markets.

Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха

Биткойн, который 6 октября взлетел до рекордных 126 210,50 долларов США, упал на 11,8% до менее чем 85 тыс. долларов США. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Биткойн, который 6 октября взлетел до рекордных 126 210,50 долларов США, согласно данным криптовалютной торговой платформы Coinbase, упал на 11,8% до менее чем 85 000 долларов США. Это падение примерно на 33% всего за восемь недель

- пишет издание.

Акции криптоиндустрии упали, в частности, Coinbase Global упала на 5,1%, а онлайн-торговая платформа Robinhood Markets – на 5,2%. Акции компании по майнингу биткойнов Riot Platforms упали на 5,4%.

Акции компании Strategy, крупнейшей из так называемых крипто-казначейских компаний, которая собирает средства только для покупки биткойнов, упали на 10,3%. Компания сообщила, что владеет 649 870 биткойнами.

Американский биткойн, в котором сыновья президента Дональда Трампа, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, имеют долю, упал на 7,2%, а с 30 сентября его стоимость снизилась более чем на 41%.

Аналитики указывают на ряд факторов, которые привели к распродаже биткойнов и других криптовалютных инвестиций, включая широкое уклонение от рисков, которое охватило рынки этой осенью, направляя инвесторов к более безопасным инвестициям, таким как облигации и золото.

Напомним

Биткойн впервые за почти неделю превысил отметку в 90 000 долларов, восстановившись после более чем месячного падения, сообщают аналитики. Рост цифрового актива произошел на фоне подъема рисковых активов и уменьшения волатильности, что дало трейдерам простор для восстановления позиций.

Павел Башинский

