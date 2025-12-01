Биткойн упал ниже 85 тыс. долларов из-за криптовалютного краха
Киев • УНН
Биткойн, который 6 октября взлетел до рекордных 126 210,50 долларов США, упал на 11,8% до менее чем 85 тыс. долларов США. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
Биткойн, который 6 октября взлетел до рекордных 126 210,50 долларов США, согласно данным криптовалютной торговой платформы Coinbase, упал на 11,8% до менее чем 85 000 долларов США. Это падение примерно на 33% всего за восемь недель
Акции криптоиндустрии упали, в частности, Coinbase Global упала на 5,1%, а онлайн-торговая платформа Robinhood Markets – на 5,2%. Акции компании по майнингу биткойнов Riot Platforms упали на 5,4%.
Акции компании Strategy, крупнейшей из так называемых крипто-казначейских компаний, которая собирает средства только для покупки биткойнов, упали на 10,3%. Компания сообщила, что владеет 649 870 биткойнами.
Американский биткойн, в котором сыновья президента Дональда Трампа, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший, имеют долю, упал на 7,2%, а с 30 сентября его стоимость снизилась более чем на 41%.
Аналитики указывают на ряд факторов, которые привели к распродаже биткойнов и других криптовалютных инвестиций, включая широкое уклонение от рисков, которое охватило рынки этой осенью, направляя инвесторов к более безопасным инвестициям, таким как облигации и золото.
Напомним
Биткойн впервые за почти неделю превысил отметку в 90 000 долларов, восстановившись после более чем месячного падения, сообщают аналитики. Рост цифрового актива произошел на фоне подъема рисковых активов и уменьшения волатильности, что дало трейдерам простор для восстановления позиций.