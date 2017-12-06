Більшість українців викидають батарейки та ртутні лампи на смітник - дослідження

Також результати дослідження свідчать, що 88% громадян України вважають проблему поводження зі сміттям важливою. Разом з тим, тільки третина опитаних сортує відходи або утилізує їх.

Українці розуміють, що ртутьвмісні відходи шкодять навколишньому середовищу. Про це заявили 79% опитаних. Однак, тільки 20% співвітчизників передають такі відходи в спеціальні пункти збору.

"61 відсоток українців викидає їх разом зі звичайним сміттям, причому серед селян таких людей більше (74 відсотка в порівнянні з 54 відсотками городян)", - йдеться в дослідженні.

Більше половини українців - 66% - не сортуються відходи в зв'язку з відсутністю спеціальних контейнерів. Тим не менше, 86% тих, хто зараз не сортує сміття, готові це робити в разі забезпечення відповідних умов.

Також наголошується, що 45% опитаних готові підтримати додаткову плату за утилізацію сміття.

Опитування проводилося з 25 жовтня по 5 листопада 2017 року 87 населених пунктах у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, які контролюються Україною. У результаті польового етапу було зібрано 1614 анкет.

Нагадаємо, в Україні відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення.

Позбутися від токсичних відходів людям допомагають волонтери та компанії - утилізатори небезпечних відходів. Наприклад, в Обухові облаштувати пункти збору небезпечних відходів допомогла компанія "Тарком-Екосервіс". Тільки за три літніх місяці вдалося зібрати 500 ртутьвмісних ламп і 47 кг або 3 тисячі використаних батарейок. Тим самим обухівчани за літо врятували від забруднення важкими металами і токсичними відходами 60 тисяч метрів кубічних ґрунту району.

Разом з тим, напружену ситуацію в сфері небезпечних відходів загострює мораторій на перевірки. Він був введений в серпні 2014 року і, як стверджують експерти, себе не виправдав.

За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.

Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить йому позбавити ліцензій псевдоутілізаторів токсичних відходів.

Як повідомляв УНН, за словами експерта Косоурова, 90% утилізаторів отрутохімікатів не витримають перевірок після зняття мораторію.