Більшість українців викидають батарейки та ртутні лампи на смітник - дослідження

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 166742 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 168060 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 298564 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 209993 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 311283 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208480 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235600 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253665 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246303 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136178 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86023 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 98088 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 52964 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 44584 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 131035 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 131035 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 166736 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 298558 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 311280 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 276942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 98088 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86023 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123049 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140345 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145730 перегляди
Актуальне
Більшість українців викидають батарейки та ртутні лампи на смітник - дослідження

Більшість українців викидають батарейки та ртутні лампи на смітник - дослідження

Київ • УНН

 • 18706 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. За результатами дослідження, 61% українців викидають батарейки та люмінесцентні лампи зі звичайним побутовим сміттям. Про це йдеться в дослідженні Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

Також результати дослідження свідчать, що 88% громадян України вважають проблему поводження зі сміттям важливою. Разом з тим, тільки третина опитаних сортує відходи або утилізує їх.

Українці розуміють, що ртутьвмісні відходи шкодять навколишньому середовищу. Про це заявили 79% опитаних. Однак, тільки 20% співвітчизників передають такі відходи в спеціальні пункти збору.

"61 відсоток українців викидає їх разом зі звичайним сміттям, причому серед селян таких людей більше (74 відсотка в порівнянні з 54 відсотками городян)", - йдеться в дослідженні.

Більше половини українців - 66% - не сортуються відходи в зв'язку з відсутністю спеціальних контейнерів. Тим не менше, 86% тих, хто зараз не сортує сміття, готові це робити в разі забезпечення відповідних умов.

Також наголошується, що 45% опитаних готові підтримати додаткову плату за утилізацію сміття.

Опитування проводилося з 25 жовтня по 5 листопада 2017 року 87 населених пунктах у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, які контролюються Україною. У результаті польового етапу було зібрано 1614 анкет.

Нагадаємо, в Україні відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення.

Позбутися від токсичних відходів людям допомагають волонтери та компанії - утилізатори небезпечних відходів. Наприклад, в Обухові облаштувати пункти збору небезпечних відходів допомогла компанія "Тарком-Екосервіс". Тільки за три літніх місяці вдалося зібрати 500 ртутьвмісних ламп і 47 кг або 3 тисячі використаних батарейок. Тим самим обухівчани за літо врятували від забруднення важкими металами і токсичними відходами 60 тисяч метрів кубічних ґрунту району.

Разом з тим, напружену ситуацію в сфері небезпечних відходів загострює мораторій на перевірки. Він був введений в серпні 2014 року і, як стверджують експерти, себе не виправдав.

За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни - Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.

Мінприроди, зокрема, очікує, що зняття мораторію дозволить йому позбавити ліцензій псевдоутілізаторів токсичних відходів.

Як повідомляв УНН, за словами експерта Косоурова, 90% утилізаторів отрутохімікатів не витримають перевірок після зняття мораторію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,045.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,055.40
Ethereum
$2,008.06