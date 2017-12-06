Большинство украинцев выбрасывают батарейки и ртутные лампы на свалку - исследование

Также результаты исследования свидетельствуют, что 88% граждан Украины считают проблему обращения с мусором важной. Вместе с тем, только треть опрошенных сортирует отходы или утилизирует их.

Украинцы понимают, что ртутьсодержащие отходы вредят окружающей среде. Об этом заявили 79% опрошенных. Однако, только 20% соотечественников передают такие отходы в специальные пункты сбора.

“61 процент украинцев выбрасывает их вместе с обычным мусором, причем среди селян таких людей больше (74 процента по сравнению с 54 процентами горожан)”, — говорится в исследовании.

Больше половины украинцев — 66% — не сортируют отходы в связи с отсутствием специальных контейнеров. Тем не мене, 86% тех, кто сейчас не сортирует мусор, готовы это делать в случае обеспечения соответствующих условий.

Также отмечается, что 45% опрошенных готовы поддержать дополнительную плату за утилизацию мусора.

Опрос проводился с 25 октября по 5 ноября 2017 года в 87 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной. В результате полевого этапа были собраны 1614 анкет.

Напомним, в Украине отсутствуют государственные пункты сбора опасных отходов у населения.

Избавиться от токсичных отходов людям помогают волонтеры и компании — утилизаторы опасных отходов. К примеру, в Обухове обустроить пункты сбора опасных отходов помогла компания “Тарком-Экосервис”. Только за три летних месяца удалось собрать 500 ртутьсодержащих ламп и 47 кг или 3 тысячи использованных батареек. Тем самым обуховчане за лето спасли от загрязнения тяжелыми металлами и токсичными отходами 60 тысяч метров кубических почвы района.

Вместе с тем, напряженную ситуацию в сфере опасных отходов обостряет мораторий на проверки. Он был введен в августе 2014 года и, как утверждают эксперты, себя не оправдал.

За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны — Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ.

Минприроды, в частности, ожидает, что снятие моратория позволит ему лишить лицензий псевдоутилизаторив токсичных отходов.

Как сообщал УНН, по словам эксперта Косоурова, 90% утилизаторов ядохимикатов не выдержат проверок после снятия моратория.