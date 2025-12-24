Більшість росіян очікують закінчення війни в Україні у 2026 році - соціологія

Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях

Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях

Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях

Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях 24 грудня, 09:23 • 12511 перегляди

Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини

Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини

Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини

Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини 24 грудня, 11:40 • 10279 перегляди