Більшість росіян очікують закінчення війни в Україні у 2026 році - соціологія
Київ • УНН
У росії всеросійський центр вивчення громадської думки прогнозує завершення війни росії проти України у 2026 році. 70% опитаних вважають 2026 рік успішнішим, а 55% пов'язують це з можливим завершенням війни.
Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) прогнозує, що війна росії проти України завершиться 2026 року. Про це пише видання Reuters, передає УНН.
Деталі
Більшість росіян очікують, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Це ознака того, що кремль може перевіряти реакцію громадськості на можливе мирне врегулювання, оскільки дипломатичні зусилля щодо припинення конфлікту активізуються
Під час презентації соціологічної компанії наприкінці року заступник голови ВЦВГД Михайло Мамонов заявив, що 70% з 1600 респондентів вважають 2026 рік більш "успішним" для росії, ніж цей, тоді як для 55% ця надія пов'язана з можливим завершенням того, що росія називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні.
Головною причиною для оптимізму є можливе завершення "спеціальної військової операції" та досягнення заявлених цілей, що відповідає національним інтересам, окресленим президентом
У своїх попередніх опитуваннях наприкінці року ВЦВГД наголошував на консолідації російського суспільства навколо президента володимира путіна та його військових цілей в Україні, але не навів даних про частку населення, яка очікує закінчення війни.
Нагадаємо
Від Президента України Володимира Зеленського уперше з'явилися 20 пунктів "базового документа про закінчення війни".