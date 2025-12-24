$42.100.05
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Більшість росіян очікують закінчення війни в Україні у 2026 році - соціологія

Київ • УНН

 • 8 перегляди

У росії всеросійський центр вивчення громадської думки прогнозує завершення війни росії проти України у 2026 році. 70% опитаних вважають 2026 рік успішнішим, а 55% пов'язують це з можливим завершенням війни.

Більшість росіян очікують закінчення війни в Україні у 2026 році - соціологія
Фото: Reuters

Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД) прогнозує, що війна росії проти України завершиться 2026 року. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Більшість росіян очікують, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. Це ознака того, що кремль може перевіряти реакцію громадськості на можливе мирне врегулювання, оскільки дипломатичні зусилля щодо припинення конфлікту активізуються

- пише видання.

Під час презентації соціологічної компанії наприкінці року заступник голови ВЦВГД Михайло Мамонов заявив, що 70% з 1600 респондентів вважають 2026 рік більш "успішним" для росії, ніж цей, тоді як для 55% ця надія пов'язана з можливим завершенням того, що росія називає своєю "спеціальною військовою операцією" в Україні.

Головною причиною для оптимізму є можливе завершення "спеціальної військової операції" та досягнення заявлених цілей, що відповідає національним інтересам, окресленим президентом

– сказав Мамонов на презентації.

У своїх попередніх опитуваннях наприкінці року ВЦВГД наголошував на консолідації російського суспільства навколо президента володимира путіна та його військових цілей в Україні, але не навів даних про частку населення, яка очікує закінчення війни.

Нагадаємо

Від Президента України Володимира Зеленського уперше з'явилися 20 пунктів "базового документа про закінчення війни".

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Україна