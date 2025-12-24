Большинство россиян ожидают окончания войны в Украине в 2026 году - социология
Киев • УНН
В России всероссийский центр изучения общественного мнения прогнозирует завершение войны России против Украины в 2026 году. 70% опрошенных считают 2026 год более успешным, а 55% связывают это с возможным завершением войны.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует, что война России против Украины завершится в 2026 году. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
Большинство россиян ожидают, что война в Украине закончится в 2026 году. Это признак того, что Кремль может проверять реакцию общественности на возможное мирное урегулирование, поскольку дипломатические усилия по прекращению конфликта активизируются
Во время презентации социологической компании в конце года заместитель главы ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что 70% из 1600 респондентов считают 2026 год более "успешным" для России, чем этот, тогда как для 55% эта надежда связана с возможным завершением того, что Россия называет своей "специальной военной операцией" в Украине.
Главной причиной для оптимизма является возможное завершение "специальной военной операции" и достижение заявленных целей, что соответствует национальным интересам, очерченным президентом
В своих предыдущих опросах в конце года ВЦИОМ подчеркивал консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина и его военных целей в Украине, но не привел данных о доле населения, которая ожидает окончания войны.
Напомним
От Президента Украины Владимира Зеленского впервые появились 20 пунктов "базового документа об окончании войны".