Большинство россиян ожидают окончания войны в Украине в 2026 году - социология

Эксклюзив
15:03 • 11842 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 14455 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 11691 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 16816 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 24125 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 16494 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18397 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34860 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50382 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 69489 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 11844 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 10201 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 14455 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 16816 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 24126 просмотра
Дипломатка

Большинство россиян ожидают окончания войны в Украине в 2026 году - социология

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В России всероссийский центр изучения общественного мнения прогнозирует завершение войны России против Украины в 2026 году. 70% опрошенных считают 2026 год более успешным, а 55% связывают это с возможным завершением войны.

Большинство россиян ожидают окончания войны в Украине в 2026 году - социология
Фото: Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозирует, что война России против Украины завершится в 2026 году. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Большинство россиян ожидают, что война в Украине закончится в 2026 году. Это признак того, что Кремль может проверять реакцию общественности на возможное мирное урегулирование, поскольку дипломатические усилия по прекращению конфликта активизируются

- пишет издание.

Во время презентации социологической компании в конце года заместитель главы ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что 70% из 1600 респондентов считают 2026 год более "успешным" для России, чем этот, тогда как для 55% эта надежда связана с возможным завершением того, что Россия называет своей "специальной военной операцией" в Украине.

Главной причиной для оптимизма является возможное завершение "специальной военной операции" и достижение заявленных целей, что соответствует национальным интересам, очерченным президентом

– сказал Мамонов на презентации.

В своих предыдущих опросах в конце года ВЦИОМ подчеркивал консолидацию российского общества вокруг президента Владимира Путина и его военных целей в Украине, но не привел данных о доле населения, которая ожидает окончания войны.

Напомним

От Президента Украины Владимира Зеленского впервые появились 20 пунктов "базового документа об окончании войны".

Павел Башинский

