Білозерка на Херсонщині вночі зазнала масованого удару ворога, є поранена
Київ • УНН
Російські війська масовано обстріляли Білозерку Херсонської області, пошкодивши 15 житлових будинків, адміністративні будівлі, навчальний заклад та поранивши 81-річну жінку.
Білозерка у Херсонській області зазнала масованого обстрілу російських військ, що пошкодив 15 будинків, адмінбудівлі, заклад освіти, поранено 81-річну жінку, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
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"Цієї ночі Білозерка опинилася під масованим ударом російських військ. Постраждала 81-річна місцева жителька. ЇЇ доставили до лікарні, де у жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, а також поранення голови", - повідомили в ОВА у Telegram.
Медики оцінюють стан постраждалої як середньої тяжкості.
Внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, а також три адміністративні будівлі та освітній заклад, вказали в ОВА.
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