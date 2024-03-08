По Херсонщині росіяни завдали ракетний удар, у Херсоні пошкодили театр і музей, 5 поранених
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли кілька населених пунктів, пошкодивши житлові квартали, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративні будівлі та культурні об'єкти, внаслідок чого 5 цивільних осіб отримали поранення.
У Херсонській області російські війська обстріляли 14 населених пунктів та Херсон, завдавши зокрема ракетний удар, поціливши у житлові квартали, об'єкт критичної інфраструктури, адміністративну будівлю та культурні об'єкти, 5 людей отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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З його слів, минулої доби противник обстрілював Кізомис, Золоту Балку, Станіслав, Миколаївку, Антонівку, Дудчани, Михайлівку, Широку Балку, Томину Балку, Білозерку, Качкарівку, Садове, Понятівку, Придніпровське та місто Херсон.
По Новоолександрівській громаді Бериславського району ворог, з його слів, завдав ракетного удару.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків, зазначив Прокудін.
У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю театру та музею
У місті, з його слів, були зафіксовані влучання у газогін, підприємство, магазин, гаражні приміщення та автівки.
Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області, додав Прокудін, були влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та господарчі споруди.
Через російську агресію 5 людей дістали поранення