По Херсонской области россияне нанесли ракетный удар, в Херсоне повредили театр и музей, 5 раненых

В Херсонской области российские войска обстреляли 14 населенных пунктов и Херсон, нанеся в частности ракетный удар, попав в жилые кварталы, объект критической инфраструктуры, административное здание и культурные объекты, 5 человек получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Кизомыс, Золотую Балку, Станислав, Николаевку, Антоновку, Дудчаны, Михайловку, Широкую Балку, Томину Балку, Белозерку, Качкаровку, Садовое, Понятовку, Приднепровское и город Херсон.

По Новоалександровской громаде Бериславского района враг, по его словам, нанес ракетный удар.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности были повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов, отметил Прокудин.

В Херсоне в результате обстрелов повреждено здание театра и музея - написал Прокудин в соцсетях.

В городе, по его словам, были зафиксированы попадания в газопровод, предприятие, магазин, гаражные помещения и автомобили.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области, добавил Прокудин, были попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и хозяйственные постройки.