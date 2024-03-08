Белозерка в Херсонской области ночью подверглась массированному удару врага, есть раненая
Киев • УНН
Российские войска массированно обстреляли Белозерку Херсонской области, повредив 15 жилых домов, административные здания, учебное заведение и ранив 81-летнюю женщину.
Белозерка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу российских войск, который повредил 15 домов, админздания, учебное заведение, ранена 81-летняя женщина, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Этой ночью Белозерка оказалась под массированным ударом российских войск. Пострадала 81-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу, где у женщины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травму, а также ранение головы", - сообщили в ОВА в Telegram.
Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести.
В результате обстрелов повреждены 15 жилых домов, а также три административных здания и образовательное учреждение, указали в ОВА.
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