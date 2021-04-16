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Білорусь на засіданні СНД заявила, що "лояльно прийняла 160 тисяч біженців з України": це число завищене у 70 разів

Київ • УНН

 • 17321 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Під час пленарного засідання Міжпарламентської асамблеї СНД голова Ради Республіки Національних зборів Республіки Білорусь Наталія Качанова заявила, що республіка “толерантна до іноземців” і доказ цьому — “понад 160 тисяч біженців з України”. Насправді ця цифра завищена в 70 разів від офіційної статистики в самій республіці, пише УНН.

Цитата

“У Білорусі міграційна політика заснована на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Характеризується відкритістю, спрямованістю на забезпечення миру і стабільності в країні. У нашій країні сформовано національне міграційне законодавство..., забезпечується соціальна адаптація та інтеграція мігрантів. Білоруське суспільство відрізняється толерантним ставленням до іноземців і біженців, які приїжджають і проживають в нашій країні. Лояльність білоруської держави і доброзичливість наших людей проявилися в підтримці понад 160 тисяч українських біженців, які прибули в нашу країну через події на південному сході України”, — сказала вона.

Яка статистика насправді

Цифра в “160 тисяч біженців з України”, наприклад, прозвучала під час інтерв’ю президента Білорусі Олександра Лукашенка радіостанції “Ехо Москви” 24 грудня 2019 року.

“Ми 160 тисяч біженців проковтнули, коли конфлікт почався. Я європейцям недавно в Австрії: Ви тисячу осіб поділити не можете, — у них же є така проблема в Євросоюзі, — а ми за два роки 160 тисяч. Я підписав указ на наступний день про надання біглим українцям рівних умов з білорусами”, — заявив тоді Лукашенко.

Але як відразу відзначили білоруські ЗМІ, згідно Міністерству внутрішніх справ республіки: в 2014 році — 664 людини. У 2015-му — 978. У 2016- му — 637. Тобто офіційні цифри за 3 роки — у 70 разів менше.

Також вона звучала і в квітні 2017 року, але як зазначило видання “Наша Ніва” — “тимчасовий (на рік) або постійний вид на проживання за період з 1 січня 2014 року по 1 липня 2016 року в Білорусі отримали 35 157 громадян України. Це переважно трудові мігранти”. Статус біженця і зовсім на той момент отримала тільки одна людина.

Виходячи з даних Бєлстата, навіть якщо порахувати всіх українців, які прибували в Білорусь з 2014 по 2016 року — туристів, бізнесменів, студентів з усіх областей країни, а не тільки з зони військових дій — виходить близько 22 тисяч осіб. Тобто — в рази менше. Останні дані також не вказують подібних цифр.

При цьому навіть підконтрольна владі Лукашенко преса не наводить подібних цифр. Як заявив державному агентству БелТА начальник Департаменту по громадянству і міграції МВС Білорусі — “в даний час більше 3 тис. 850 громадян України мають на території Білорусі додатковий захист, також деяким з них надано статус біженця”. При цьому в своєму коментарі він знову назвав цифру в “160 тисяч”.

ООН, в особі білоруського представництва Управління Верховного комісара у справах біженців, в жовтні 2014 року назвало всіх громадян України, які перебувають в РБ потенційними біженцями. Представництво тоді нарахувало 30 тисяч українських громадян, які проживають в Білорусі.

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