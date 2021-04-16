Беларусь на заседании СНГ заявила, что "лояльно приняла 160 тысяч беженцев из Украины": это число завышено в 70 раз

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“В Беларуси миграционная политика основана на общепризнанных принципах и нормах международного права. Характеризуется открытостью, направленностью на обеспечение мира и стабильности в стране. В нашей стране сформировано национальное миграционное законодательство..., обеспечивается социальная адаптация и интеграция мигрантов. Белорусское общество отличается толерантным отношением к иностранцам и беженцам, приезжающим и проживающим в нашей стране. Лояльность белорусского государства и доброжелательность наших людей проявились в поддержке более 160 тысяч украинских беженцев, прибывших в нашу страну из-за событий на юго-востоке Украины”, — сказала она.

Какова статистика на самом деле

Цифра в “160 тысяч беженцев с Украины”, к примеру, прозвучала во время интервью президента Беларуси Александра Лукашенко радиостанции “Эхо Москвы” 24 декабря 2019 года.

“Мы 160 тысяч беженцев проглотили, когда конфликт начался. Я европейцам недавно в Австрии: Вы тысячу человек поделить не можете, — у них же есть такая проблема в Евросоюзе, — а мы за два года 160 тысяч. Я подписал указ на следующий день о предоставлении беглым украинцам равных условий с белорусами”, — заявил тогда Лукашенко.

Но как сразу отметили белорусские СМИ, согласно Министерству внутренних дел республики: в 2014 году — 664 человека. В 2015-ом — 978. В 2016- ом — 637. То есть официальные цифры за 3 года — в 70 раз меньше.

Также она звучала и в апреле 2017 года, но как отметило издание “Наша Ніва” — “временный (на год) или постоянный вид на жительство за период с 1 января 2014 года по 1 июля 2016 года в Беларуси получили 35157 граждан Украины. Это преимущественно трудовые мигранты”. Статус беженца и вовсе на тот момент получил только один человек.

Исходя из данных Белстата, даже если посчитать всех украинцев, которые прибывали в Беларусь с 2014 по 2016 года — туристов, бизнесменов, студентов из всех областей страны, а не только из зоны военных действий — получается около 22 тысяч человек. То есть — в разы меньше. Последние данные также не указывают подобных цифр.

При этом даже подконтрольная власти Лукашенко пресса не наводит подобных цифр. Как заявил государственному агентству БелТА начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси — “в настоящее время более 3 тыс. 850 граждан Украины имеют на территории Беларуси дополнительную защиту, также некоторым из них предоставлен статус беженца”. При этом в своем комментарии он снова назвал цифру в “160 тысяч”.

ООН, в лице белорусского представительства управления верховного комиссара по делам беженцев, в октябре 2014 года назвало всех граждан Украины, находящихся в РБ потенциальными беженцами. Представительство тогда насчитало 30 тысяч украинских граждан, проживающих в Беларуси.