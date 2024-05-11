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"Білі янголи" потрапили під прицільний удар росіян під час евакуації поранених з Красногорівки - поліція

"Білі янголи" потрапили під прицільний удар росіян під час евакуації поранених з Красногорівки - поліція

Київ • УНН

 • 46706 перегляди

"Білі янголи" потрапили під прицільний удар росіян під час евакуації поранених з Красногорівки.

Під час евакуації поранених з Красногорівки у Донецькій області "Білі янголи" потрапили під прицільний удар росіян, повідомили у Нацполіції у суботу, пише УНН.

Деталі

"Ворожі снаряди "лягли" за 100 метрів від автомобіля, де в цей момент правоохоронці допомагали сісти місцевим мешканцям. Поліцейські не розгубилися та швидко вивезли людей з-під вогню", - зазначили у поліції.

Екіпаж поліції "Білий Янгол", ризикуючи життям, продовжує вивозити мирних жителів із палаючої Красногорівки. З кожним днем все більше людей просять порятунку, зауважують у поліції. 

"Утім, є містяни, які евакуюються, лише отримавши поранення. Так, "Білі Янголи" неодноразово пропонували евакуацію 60-річній жінці, але отримували відмову. Під час чергової ворожої атаки громадянка дивом залишилася живою - снаряди влучили в будинок, зруйнувавши його вщент. Жителька зазнала осколкових поранень", - розповіли у поліції.

"Ви в сорочці народилися", - зазначили правоохоронці під час надання допомоги постраждалій.

Ще один врятований - 68-річний чоловік. Пенсіонер йшов в магазин, коли росіяни накрили вогнем житловий квартал. Людині прошило руку осколками. Поліцейські доставили постраждалого до лікарні.

У Часовому Яру залишається понад 600 людей, які відмовились від евакуації08.05.24, 15:16 • 17353 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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