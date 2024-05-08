У Часовому Яру залишається понад 600 людей, які відмовились від евакуації
Київ • УНН
679 людей відмовляються покинути майже повністю зруйноване місто Часів Яр у Донецькій області. Через ворожі обстріли ускладнюється доставка туди гуманітарної допомоги.
Часів Яр Донецької області майже зруйноване, втім 679 жителів відмовляються покинути місто. Доставка гуманітарної допомоги стала складнішою через обстріли, допомога можлива лише в нічний час або вранці. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
Місто Часів Яр майже зруйновано повністю. На жаль, залишається 679 людей, які не хочуть виїздити. З кожним днем все складніше і складніше завозити гуманітарну допомогу, тому що всі дороги до міста прострілюються ворогом повністю
Він каже, що підрозділи поліції, рятувальники, міжнародні партнери можуть завести гуманітарну та медичну допомогу людям лише вранці або пізно ввечері.
"В Красногоровській громаді залишилось біля тисячі людей, які не мають особливого бажання виїхати, але дітей з лінії фронту ми вивезли усіх" - додав він.
Нагадаємо
Російські війська минулої доби 1677 разів обстріляли шість населених пунктів Донецької області. Ворог застосував авіацію, РСЗВ "Ураган", БПЛА та артилерію. За попередніми даними обійшлось без постраждалих.